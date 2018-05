Splitski fratar godinama je silovao djecu. U zatvoru neće provesti ni dana

Foto: 123rf



SPLITSKI fratar pedofil iz Samostana svetog Frane neće provesti ni dana u zatvoru, ako je suditi po dosadašnjim informacijama. Iako je 78-godišnjeg crkvenjaka policija uhitila i ispitala, svejedno je pušten na slobodu. Brojne prijave za pedofiliju nastavljaju se gomilati, ali s obzirom na to da je prošlo previše vremena od njihovog počinjenja, sve odlazi u zastaru.



Nedjela su se dogodila davno, prije dvadesetak godina, kada su oštećenici bili maloljetnici. Zlostavljanja nisu prijavili policiji, nekima ni roditelji ne znaju što im se dogodilo. Prema posljednjim informacijama, splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić znao je za zlostavljanje punih petnaest godina, ali nikakva istraga nije bila pokrenuta, niti je slučaj bio prijavljen civilnim vlastima.



Izvući će se nekažnjen



Nakon što je Crkva fratra suspendirala, Index je doznao kako je razlog suspenzije ležao u optužbama za pedofiliju. Nakon Indexovog otkrića, policija je provela izvide i razgovarala s fratrovim žrtvama. Nakon toga su, prije desetak dana, poslali posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu koje bi trebalo odlučiti hoće li podignuti optužnicu.



Zakon kaže da se optužnica ne može podignuti za djela za koja je nastupila zastara.



Kako doznajemo, za sada su sva djela koja optužuju fratra u zastari. To znači da on neće biti osumnjičen, pa ni optužen. To također znači da neće ni u zatvor. To znači i da će se izvući nekažnjen za godine silovanja djece.



Ni riječi policiji



Da se nešto događa u Crkvi svetog Frane doznali smo u odgovoru Nadbiskupije na Indexov upit početkom prošlog mjeseca. Fratra je nadbiskupu prijavio fra Žarko Relota, gvardijan samostana. Unatoč tome što je fra Relota i policijski kapelan, nije našao potrebnim da o tome kaže koje slovo i svojim kolegama u policiji koji su se u istragu uključili tek kada su se o skandalu raspisali mediji.



Nakon objave potresnih svjedočenja fratrovih žrtava, između kojih se jedna otvorila i Indexu, Slobodna Dalmacija je objavila svjedočanstvo I.Š., nekadašnje studentice teologije koja tvrdi da je nadbiskup Barišić znao za pedofiliju još prije 15 godina i ništa nije poduzeo.



"Vidjela sam da ga sve to ne dira"



Kako kaže, još je 2003. upozorila nadbiskupa na to što fratar radi u splitskom samostanu.



"Po njegovu stavu i suzdržanosti, a nije mi postavljao nikakva potpitanja, vidjela sam da ga sve to ne dira, stvarno sam imala takav dojam. Nije bio uopće zainteresiran da dobije od mene više informacija od onoga što sam mu tada rekla. Nije bio neugodan prema meni, ali mi njegov izraz lica i stav nisu ulili nikakvu nadu da će reagirati i išta učiniti. Kad sam mu kazala što znam, možda je bio tek neki uzdah, koliko se sjećam", iznijela je I.Š. svoje svjedočanstvo. Istaknula je da je sve ovo spremna ponoviti i na sudu, DORH-u i policiji, gdje god treba.S druge strane, nadbiskup Barišić je prije samo tri tjedna na sjednici HBK-a ispričao kako je on na vijest o fratru pedofilu "odmah reagirao jer ovdje moramo biti na nultoj točki tolerancije".Iz Nadbiskupskog ordinarijata su se o tvrdnjama bivše studentice teologije, prema kojima je nadbiskup Barišić punih 15 godina znao za fratra pedofila, oglasili tek jednom jedinom rečenicom: "Informaciju koju imate smo provjerili te vam odgovaramo da 2003. godine nije bilo navedenih saznanja."Kako je Index pisao, jedna od žrtava je šutjela 25 godina i ni danas ne želi da se zna da ga je splitski fratar pedofil zlostavljao.Sve je počelo kad ga je fratar pozvao da svira u crkvenom bendu. Fratrova sobica bila je mjesto prvog prisiljavanja na oralni seks. Prvog od nebrojenih. Zlostavljanje je potrajalo pet godina, do žrtvine punoljetnosti i odlaska iz Splita.S godinama je zlostavljanje preraslo u neku vrstu odnosa. Žrtva je bila upletena u klupko iz kojeg se više nije mogla ispetljati. Fratar je bio i zlostavljač i zaštitnik. Netko na koga se mogao osloniti u potrebi, u vremenu kada se obitelj raspadala. Fratar je bio tu. A svoju prisutnost i povremenu pomoć je naplaćivao zadovoljstvom koje mu je pružalo mlado muško tijelo. I šutnjom žrtve.Nekad zlostavljani dječak, a danas muškarac, priznao je za Index da je otišao do Samostana sv. Frane i preko žene koja mu je otvorila vrata poslao poruku za fratra pedofila. Sve mu je oprostio."Star je, ima problema sa srcem. Ne želim da umre zbog mene", zaključio je naš sugovornik, žrtva fratra pedofila.