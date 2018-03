Splitski nadbiskup poručio ženama da će ih od nasilja najbolje zaštititi Isus

Foto: Miranda Cikotic/Pixsell

SPLITSKO-makarski nadbiskup Marin Barišić u utorak je izjavio kako su muški i ženski rod jednakoga dostojanstva, ali su različiti po spolu, naravi i psihi te je poručio da je Isus Krist najveća zaštita od svih mogućih oblika nasilja u braku, obitelji i društvu.



"Žene gledaju srcem, vide dublje i iskrenije osjećaju ljude u potrebama, ustrajnije su u poteškoćama i zadnje se predaju i uzmiču, one su otpornije i upornije, a njihova solidarnost i pažnja dopiru dalje - zadnje gube nadu. Prije svega ovo vrijedi za žene - majke gdje dolazi do izražaja njihova ljubav i povezanost sa životom", rekao je Barišić prilikom druženja s novinarima u svojoj uskrsnoj poruci.



Dodao je kako je "ženu, majku, svetinju potrebno zaštititi da ne postane dodatna žrtva poganskog, nehumanog i bezbožnog mentaliteta koji ne zna poštivati dostojanstvo žene ni majčine sebedarne ljubavi.



Već dugo vremena, rekao je, prati nas i proteže se jedna medijska vijest upravo o zaštiti žena od nasilja. Barišić kaže da će svatko normalan reći da je to dobra vijest: Dosta nasilju, a osobito nad ženama!



"Svako nasilje, a osobito nad ženama, sve nas treba povezati i ujediniti. No, ono prikriveno nasilje u suprotnosti s ljudskom naravi muškarca i žene, jest to što nas uznemiruje i stvara podjele među nama", ocijenio je nadbiskup.



"Provalija siromaštva"



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Nažalost, privremeno skriveni i prikriveni ponori u sebi kriju opasne i duboke provalije s nesagledivim posljedicama za društvo i ljudski rod, čovjeka i obitelj, za naš dom i domovinu", rekao je.Barišić se osvrnuo i na demografsku sliku Hrvatske u kojoj se, ističe, sve manje vide kolijevke, a sve se više organiziraju pogrebne povorke kao i povorke mladića, djevojaka i mladih obitelji koje napuštajući svoj dom i domovinu i traže budućnost negdje u tuđini."Tu je provalija siromaštva koja se sve više širi jer nema radnih mjesta i sredstava za normalan život", podsjeća nadbiskup Barišić i poručuje da "iz jama i ponora ima izlaza i da nismo bez nade jer je Krist naša nada".Pozvao je djevojke, žene i majke da sa svojom vjerom i pouzdanom uskrslom nadom pomognu i nama biti svjedocima i navjestiteljima radosti života u svojim obiteljima, župnim zajednicama i na radnim mjestima.Poručio im je da nam je potrebno njihovo svjedočenje i njihov primjer jer nas one "svojom ženstvenošću, majčinstvom, nježnošću, ustrajnošću, vjerom i ljubavlju prve izbavljaju iz tame ponora i osvjetljavaju put budućnosti našeg naroda"."Sam Isus Krist najveća je zaštita dostojanstva žene – majke od svih mogućih oblika nasilja u braku, obitelji i društvu, kao i dostojanstva svakog muškarca - oca", rekao je nadbiskup Barišić.