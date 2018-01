Splitski veterinar optužen za nesavjesno liječenje buldoga: "Krvario je iz genitalija"

Foto: Facebook/Ordinacija Bošnjak & Mioč



OPĆINSKO državno odvjetništvo u Splitu podiglo je optužnicu protiv veterinara zbog nesavjesnog liječenja psa.



Kako se navodi u priopćenju na stranicama DORH-a, Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo je optužnicu protiv veterinara zbog kaznenog djela nesavjesnog pružanja veterinarske pomoći. Iako državno odvjetništvo ne navodi ime optuženog, Index doznaje da se radi o splitskom veterinaru Igoru Mioču.



Radi se o kaznenom djelu iz članka 208. Kaznenog zakona, za koji je propisana kazna zatvora do godine dana.

Traže kaznu od šest i pol tisuća kuna

Državno odvjetništvo zatražilo je od splitskog suda da izda kazneni nalog u visini od 65 dnevnih iznosa, odnosno, 6.500 kuna. U slučaju da Mioč prigovori ili sud ne nađe optužnicom dostatnom za izdavanje naloga, predložena je kazna od devet tisuća kuna.



Optuženog veterinara tereti se da je bio svjestan kako postupa na način koji odstupa od općeprihvaćenih profesionalnih pravila veterinarske struke i pristao na to prilikom obavljanja RTG pregleda mokraćnog sustava psa "British Gladiator Sonny" muškog spola, pasmine engleski buldog, i obavio postupak kateterizacije bez sedacije i anestezije.



Pas je povraćao krvavi sadržaj i krvario iz abdomena, a potom je uspavan



Time je, navodi se u priopćenju državnog odvjetništva, ozlijedio stijenku uretre i mokraćnog mjehura psa, nanijevši mu tako veliku bol i patnju u vidu povraćanja krvavog sadržaja, krvarenja iz spolovila, ekstremno nadutog abdomena i intenzivnih unutarnjih bolova.



"Nakon postavljanja sumnje na ozljedu uretre, okrivljenika se tereti da je propustio psa zadržati na liječenju do sanacije jatrogenih ozljeda i, umjesto da na njemu odmah poduzme operativni zahvat, u cilju pokušaja saniranja učinjene pogreške ili da ga uputi u drugu specijalističku ustanovu u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti, tereti ga se da je psa otpustio iz ambulante. Postupanje okrivljenika imalo je za posljedicu eutanaziju psa 16. lipnja 2015.", navodi se u priopćenju splitskog Općinskog državnog odvjetništva.O ovom slučaju očitovao se i Časni sud Hrvatske veterinarske komore koji je u ožujku 2017. Mioča u stegovnom proglasio krivim i osudio ga na plaćanje kazne od 5000 kuna."Razvidno je da se je postupak kateterizacije učinio bez sedacije i anestezije te je prilikom tog zahvata došlo do jatrogene ozljede uretre i mokraćnog mjehura. Nakon postavljene sumnje na ozljedu uretre propušteno je psa zadržati na liječenju uz nadzor do trenutka sanacije ozljeda učinjenih prilikom kateterizacije", stoji u obrazloženju odluke Časnog suda HVK.U odluci suda komore navodi se i Miočevo očitovanje o tom slučaju. Splitski veterinar molio je sud komore da "u obzir uzme da se radi o pasmini engleski buldog, a to je pasmina koja ima velik broj degenerativnih promjena, odnosno dosta problema sa zdravstvenim stanjima s poprilično neizvjesnim ishodima rješavanja problema, odnosno da se radi o degeneriranoj pasmini"."Nadalje, taj dan kad je došlo do incidenta sa psom je radio on, a prije dolaska od vlasnice je dobio poruku da pas šepa i ima problem s mokrenjem. Pregledao je psa i vlasnici predložio kontrastnu RTG pretragu mokraćnog sustava. Ona se s tim složila, ali nije išao na sedaciju zbog prirode same pasmine i zbog tog što je pas u mlađoj dobi bio operiran od brahiocefaličnog sindroma te zbog toga što je taj dan bilo dosta vruće. Rekao je da je napravljena pretraga, pri čemu je došlo do rupture mokraćne cijevi, te se nakon tog konzultirao s kolegom i s tim je upoznao vlasnicu. Ističe kako pas nije bio ni u kakvoj agoniji jer je normalno hodao i s njim se nakon toga šetalo. Također, pas nije bio životno ugrožen te ga je nakon pretrage pustio kući jer oni nemaju stacionar, odnosno nemaju uvjete za stacionirano liječenje, s obzirom na to da u Dalmaciji nijedna ambulanta nema stacionar jer uvjeti za stacionirano liječenje postoje samo u Zagrebu. Vlasnici su se sa psom vratili otprilike nakon pola sata, pas je tog dana cijelo vrijeme bio pod nadzorom i nije bio u agoniji. Šetao je u ambulanti i izvan nje, mokrio, a u mokraći je bila pokoja kap krvi. Napominje da je pas bio drag i lijep, da ga je on volio i da je pas volio njega jer je pas bio parnjak te da mu je uzimao sjeme za umjetno osjemenjivanje", naveo je Mioč u očitovanju sudu Hrvatske veterinarske komore.