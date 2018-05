Srđan Tripalo bio je žrtva splitskog fratra. Detaljno nam je opisao užas koji je trajao godinama

Foto: Index



INDEX je jučer objavio jezivu priču o žrtvi 78-godišnjeg fratra pedofila iz Samostana svetog Frane u Splitu. Fratar koji unatoč tome što se optužbe nižu vjerojatno nikada u zatvoru neće provesti ni dana, čovjeka koji danas ima 38 godina počeo je zlostavljati kad je imao 13 godina, a sve je trajalo do žrtvine punoljetnosti.

Tada dječak koji se fratra bojao, a danas odrastao čovjek kojem je to zlostavljanje upropastilo život, sada nam je otkrio svoj identitet i ispričao sve o zlostavljanju do u detalj. Istu je ispovijest, osim Indexu, poslao i papi Franji.



Ime mu je Srđan Tripalo.

Kaže da nije mogao živjeti s tim da bi fratar mogao iz svega izaći neokaljan i da se sve protumači kao priča nekog narkomana koji se odlučio okoristiti uličnim pričama o pohotnosti tog fratra.

"Ako ja ne progovorim, fratar će ostati neokaljan"



''Rekao sam sebi, ako sad JA ne progovorim, ako u ovome trenu dok javnost važe istinu i dok mi se čini da će se fratar izvući neokaljan, a narkoman dobiti što zaslužuje, onda bolje da zauvijek šutim i prezirem samoga sebe što nisam imao hrabrosti iznijeti svoju priču na svjetlo dana'', odmah je na početku objasnio zašto je izašao iz anonimnosti.



Upozoravamo da je priča vrlo potresna i da nije lako čitati grozote koje je fratar radio Srđanu, no ovo otkrivanje istine o onome što se događalo u splitskom samostanu vjerojatno je jedina zadovoljština koju će Srđan i druge žrtve pedofila iz Samostana svetog Frane dobiti.



Unatoč brojnim prijavama koje se nastavljaju gomilati, prošlo je previše vremena od počinjenja zlodjela pa je sve otišlo u zastaru i 78-godišnji fratar vjerojatno nikada neće odgovarati za to što je učinio.



Koliko je odvratno to što je učinio svjedoči ono što nam je napisala njegova žrtva Srđan Tripalo. Prisjetio se najmračnijih trenutaka svog života i u detalje nam je opisao kako je sve počelo.



''Toga nesretnog dana krajem 1991. godine došao sam na njegov poziv (fratra koji ga je kasnije zlostavljao op.a.) u prostorije samostana Sv. Frane na splitskoj rivi. Dočekao me srdačno, veseo, nasmijan i pretjerano ljubazan tada 55-godišnji fratar, koji mi je dan ranije ponudio mjesto u crkvenom bendu. Hvalio se kako imaju najbolji bend u Splitu, kako mladi vole dolaziti na nedjeljne mise upravo radi njihovog benda i načina na koji oni interpretiraju poznate vjerske napjeve, nimalo uštogljeno, naprotiv, čak za to vrijeme previše moderno i živo u usporedbi s drugim crkvama'', započinje Srđan.

Priča ubrzo postaje mnogo gora.

"Napio me, skinuo i rekao da Gospodin u tome ne vidi grijeh. Svršio je po svom trbuhu"



''Nakon što mi je pokazao prostorije gdje je bend održavao probe i kad smo vidjeli opremu i instrumente kojima se koriste, pozvao me u svoju privatnu sobu na kolače. Kao dijete bio sam presretan što se to događa meni, što sam se toliko približio Crkvi. Osim kolača na stolu je bilo i nekoliko boca alkoholnih i bezalkoholnih pića, neki sokovi i opet neki viski ili konjak. Poželio sam sok jer alkohol nisam u životu još probao, i znao sam da mi moji roditelji to ne bi odobrili. On se nije s tim složio. Rekao je kako svaki pravi muškarac mora biti u stanju popiti koje piće i ostati pri sebi. Rekao je i kako Gospodin u tome ne vidi grijeh, da je grijeh samo u neumjerenosti, a on zna mjeru i nikada je ne prelazi. Natočio mi je jedno piće, eto, da barem ima s kime nazdraviti, makar ja to ne popio. Kucnuli smo čašama, nagnuli, i taj odvratni okus viskija se našao prvo u mojim ustima, što sam refleksno progutao da se ne bih osramotio pred njim i ispao ne-muškarac”, dio je žrtvine ispovijesti.



Ubrzo je sve počelo. Fratar pedofil zlostavljao ga je odmah isti dan, u istoj toj sobi u koju ga je odveo. Srđan danas ima hrabrosti da se vrati u taj trenutak i ispriča što se sve dogodilo.



“Nije prošlo puno vremena kad nam je natočio još jedno piće, jednako odvratno kao i prvo. Poznata priča za djecu; dva kao jedno, jedno kao nijedno... Dok mi se nije počela mutiti svijest.

Tad me polegao na svoj krevet, kao da mi prođe malo omamljenost, da mogu kući doći normalan, legao pored mene zagrlivši me i mazeći me po bedrima, po stomaku, rukama, pričajući mi o Božjoj ljubavi prema nama, govoreći kako smo nas dvojica tako zagrljeni u Njegovim očima predivni, i kako je upravo taj fizički izričaj ljubavi prava potvrda iste pred Gospodinom. Nastavio je sve dok nije postigao željeni fiziološki učinak, moju erekciju, znajući da tu prestaje moj svaki dodir sa stvarnošću, znajući da tad može sa mnom omamljenim i uzbuđenim što god mu se prohtije. Navaljivao je usprkos mom uzmicanju i pokušajima da se oduprem, sve dok nismo bili potpuno goli, i dok nije došlo do njegovog orgazma. Svršio je po svome stomaku, držeći čvrsto moju ruku, koju je obavio oko svog penisa”, prepričava trenutke koji su mu se zauvijek urezali u sjećanje.

Odveo ga je pod tuš i rekao da nikome ne govori



Nastavlja da ga je nakon par minuta ležanja fratar odveo pod tuš.



“Uvjerio se da smo oboje potpuno čisti i da sam dovoljno priseban da odem svojoj kući, a da nitko ništa ne posumnja. Rekao mi je: ‘Bilo bi jako ružno da nekome kažeš ovo što se dogodilo. Ljudi bi to krivo shvatili, osudili bi i tebe i mene i osramotili, a zašto, samo zbog prijateljske, Bogu drage ljubavi. Iz crkve me ispratio posramljenog, šokiranog, iskorištenog i sasvim samog”, priča.



Kaže da je fratar, koji je kako navodi, tada imao neku vrstu povlaštenog položaja, ustrajao na tome da ga zlostavlja, a pojasnio je i zašto.



“On je shvatio da u meni nije našao plodno tlo za svoju homoseksualnost, ali nije prihvaćao činjenicu da ga odbijam u seksualnom smislu, da ga kao takvoga ja ne želim. Zato je sa mnom provodio iznimno puno vremena, jer kad god je želio nešto više, morao je ponavljati istu proceduru - napiti me, zavesti u dovoljno duboku priču o tome, i na kraju iskoristiti trenutak koji je svjesno i namjerno stvorio. Sva moja seksualna iskustva prvih godina prošla su u pijanstvu, dok nisam u prvom razredu srednje škole probao marihuanu. Tada mi se činilo da sam našao rješenje za tu odvratnost, da se time mogu pomoći, a da to sve lakše prođe, da lakše istrpim to kratko vrijeme koje on želi, a da opet zadržim tajnu tajnom, da nitko ništa ne posumnja, da sve bude u redu”, opisuje Srđan.

Fratar ga je odveo na brod, zlostavljao ga je odmah ujutro



Priča kako su mu novo stvorene navike zahtijevale i nešto više novca, ali fratar je taj novac spremno vadio.



“On je imao duplo više nego bi meni trebalo. Za rođendane mojih prijatelja se brinuo da redovno imam dovoljno novca za poklone, a nerijetko bi mi davao i neotvorene boce raznih alkoholnih pića, uglavnom žestokih, finijih viskija, bourbona, vina... Već u prvom razredu srednje škole meni nije bilo teško popiti na eks litru vina, i nastaviti kao da se ništa nije dogodilo.. to je u njegovim očima, po njegovim riječima, bila odlika svakog pravog muškarca”, priča žrtva fratra pedofila.



Prepričao nam je kako ga je fratar prvo ljeto pozvao na brod. Bili su na ljetovanju mjesec dana. Fratru je to bio godišnji odmor, a Srđanu školski praznici koje je nazvao ljetnom noćnom morom. Kaže da je na brodu bilo manje napastovanja nego inače, ali da je ujutro bilo grozno.



“Ujutro, čim se probudio je prirodno imao erekciju i želju da nešto barem pokuša. Tijekom dana i večeri nije imao gotovo nikakvih želja ili prohtjeva od mene, u tom smislu me puštao na miru čitav ostatak dana i večeri. Ujutro bi cijela njegova potreba i počela i završila u nekoliko minuta, dok bih se ja najčešće još pravio da spavam, on bi na mene navaljivao i nije odustajao nikad dok ne bi doživio orgazam, s ili bez moje svijesti. Bilo mu je svejedno hoću li se cijelo vrijeme praviti da spavam, ili ću ga pokušati odgurnuti, ili mu bilo što reći”, opisuje. Odmah dodaje i zašto nije mogao učiniti ništa da bolesnika spriječi u zlostavljanju.

"Bio je autoritet kojem se ne suprotstavlja, bojao sam se njegovog gnjeva"



“Bio je autoritet kakvom se ne suprotstavlja. Bojao sam se njegove ljutnje, njegovoga gnjeva, jer bi bio jako srdit i neugodan kad mu nešto nije bilo po volji. Pokazao mi je da njegovu volju moram poštivati da bih uopće opstao u ovom svijetu. I stalno je obećavao, sve što sam ja želio čuti, on je imao već spremno obećanje da će tako biti. Svaki put kad bi vidio da me njegovo činjenje zla boli, smeta, da mi nanosi patnju, svaki put kad bi svršio bi obećao da toga više neće biti, da je to zadnji put, da od sutra idemo ispočetka. I zaista, svaki put bi od sutra sve išlo ispočetka”, prepričava Srđan stravu koju je iznova doživljavao.



No stvari postaju još gore.



“Prisilio me jedno jutro na oralni seks, da ja njega oralno zadovoljim, i rekao mi da ću uživati u tome. Nije mi rekao da će me u najgorem trenu rukama uhvatiti za kosu i da me neće pustiti da se izmaknem kad postane previše odvratno, već me je učinivši to natjerao da progutam njegovu

spermu koja je bila nešto najodvratnije što sam u životu okusio, te dan danas nisam u stanju popiti čašu toplog mlijeka bez da mi izazove povraćanje. Nakon toga sam plačući pobjegao s broda pred brojnim gostima marine Kremik pored Primoštena, sakrio se iza WC-a gdje sam povraćao najmanje sat vremena. I on je to znao i vidio”, otkriva.



Dodaje da je u toj marini fratar tada držao svoj gliser od 9 metara s benzinskim motorom od 220 konja s GPS-om za koji se hvalio da ga je u Americi platio dvije tisuće dolara, uz brod koji ga je koštao 15 tisuća dolara. Fratar je prijevoz broda, priča Srđan, platio još dodatnih dvije i pol tisuće dolara za prijevoz kontejnerom iz SAD-a. Bilo je to 93. godine, usred rata, kad je plaća prosječnog Hrvata iznosila oko 300 dolara.

Fratar je bio bogat, a njegova obitelj je vjerojatno je sve znala



Kaže da su uglavnom vrijeme provodili ili u marini Kremik ili u Bilu pored Primoštena gdje je ljeti došla cijela fratrova obitelj. Srđan dodaje da mu se činilo da u fratrovoj obitelji svi znaju za njegova zlostavljanja, ali da su to ili prešutno odobravali ili da su se čak i oni bojali njegovog gnjeva i njegove reakcije.

Priča i da je fratar imao potrebu na neki način opravdati svoje bogatstvo.



“Uvjeravao da jednom-dvaput godišnje ode u SAD, gdje održi nekakve govore, predavanja, a što mu bude jako dobro plaćeno. Nikad nije detaljnije govorio o svojim putovanjima u SAD, dok se po gradu pričalo da tamo ide na orgije. Bio sam spremniji povjerovati u to, nego da tamo zaista drži neke govore i predavanja”, kaže Srđan.



Dodaje da je fratar u svojoj moći uživao, da je bio bahat i da se osjećao nedodirljivim.



Kaže kako je zlostavljanje trajalo sve dok nije otišao iz Splita studirati u Dubrovnik. Osnovni razlog za to, priča Srđan, bilo je to što više nije sličio na dječaka od 12 godina.

Žrtvi ostale traume za cijeli život, a fratar pedofil starost doživo spokojno



Od tada zbog trauma koje je doživio nije uspio ostati s nijednom od djevojaka s kojima je bio u vezama. Zbog svega se otišao i liječiti u psihijatrijsku bolnici Vrapče gdje je potražio psihijatra koji bi ga mogao barem malo razumjeti. U međuvremenu je izgubio i majku i oca. Završio je u zatvoru jer je uhvaćen s kilogramom marihuane tijekom godišnjeg odmora. Optužili su ga za preprodaju, no on tvrdi da nikada nije u životu prodao gram ikakve droge. Zbog toga je ležao u zatvoru, a ostao je bez posla u konzulatu gdje je izdavao vize. Dok je bio u zatvoru, ostao je bez majke. Kaže da ju je ubila njena ljubav prema njemu i da je sve to jako teško podnosila. Oca je sahranio nedavno. Ostao je potpuno sam.



A fratar? Srđan kaže da fratra pedofila nitko ni od roditelja ni od predstavnika zakona nikad ništa nije pitao, iako grad Split o tome bruji desetljećima. Zlostavljač je tako u miru dočekao starost, u istom samostanu gdje je godinama zlostavljao djecu. Danas mu je 78 godina i ostatak života će provesti na slobodi.