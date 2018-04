Srušio se vojni avion u Alžiru, najmanje 247 mrtvih, objavljene snimke s mjesta tragedije

Foto: Index, Twitter



U ALŽIRU se srušio vojni avion, javlja BBC. Alžirska državna agencija izvijestila je da se avion srušio blizu vojne baze Boufarik.



U avionu se u trenutku nesreće nalazilo više od 200 vojnika i vojnog osoblja. Prema posljednjih podacima svi su poginuli. Mediji su objavili da je ukupno poginulo 247 ljudi. Na terenu se nalazi 14 vozila hitne pomoći. U tijeku je akcija spašavanja i potrage za žrtvama.

Dozens reportedly killed after military plane crashes into a residential area in #Algeria pic.twitter.com/9F59j76kr9

Nesreća se dogodila oko 3 sata ujutro po lokalnom vremenu. Na mjestu nesreće izbio je požar. Prema pisanju lokalnih medija, avion koji se srušio bio je Iljušin IL-76MD, transportni avion alžirske vojske.

Sve ceste oko vojne baze su zatvorene. Najviši vojni zapovjednik odmah je naredio pokretanje istrage i na putu je prema mjestu tragedije, priopćilo je ministarstvo obrane.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Televizijska snimka pokazuje crni dim pored autoceste i okupljeno mnoštvo u polju pored mjesta pada. Na tlu pored olupine zrakoplova vidi se niz bijelih vreća s ljudskim truplima.

Prije četiri godine u Alžiru se dogodila slična nesreća, kada se srušio vojni avion u kojem su se nalazili vojnici i njihove obitelji. Tada je poginulo 77 osoba.

BREAKING: Up to 200 people died after a Military plane type illiuchine plane crashed near Boufarik airport in #Algiers , Algeria this morning pic.twitter.com/IxhGrHsPzR