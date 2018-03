Starac iz Koprivnice: Pokrao me poznati krim-policajac, znam mu familiju

Ilustracija: Dusko Jaramaz/PIXSELL (nije fotografija događaja iz teksta)

KOPRIVNIČKO-križevačka policija objavila je da su proveli kriminalističko istraživanje nad policajcem za kojeg sumnjaju da je pokrao 74-godišnjeg starca.

Pokraden je Mijo Gerić, a ostao je bez više tisuća kuna ušteđevine, piše Podravski.hr . Njega je pokrao poznati koprivnički krim-policajac koji je zbog toga hitno suspendiran i udaljen iz službe. Nakon što je ispitan, pušten je na slobodu.

Nazvala ga nepoznata žena i predstavila se kao djelatnica banke

Sve se dogodilo 8.ožujka kad je Gerića nazvala nepoznata žena koja se predstavila kao djelatnica Podravske banke i kazala mu da se moraju provjeriti novčanice koje ima kod kuće te da će poslati nekog po novac.

"Odmah sam znao da se radi o prevari kakve se u zadnje vrijeme događaju te sam rekao da me nazove sljedeći tjedan. Zvao sam policiju da prijavim taj poziv i dogovorili smo se da ćemo se u ponedjeljak naći u gradu kako bismo skupa otišli kod telefonskog operatera da dobijem ispis poziva prema kojem bi se vidjelo otkud me je ta žena zvala", kazao je Gerić.

"Poznajem njegovu familiju"

Dodaje da se u ponedjeljak nije našao s policajcima nego je u utorak kod njega kući došao policajac u civilu.

"Došao je taj policajac sam, pokazao je značku i rekao da zajedno idemo kod teleoperatera. Nisam ga pitao kako se zove jer ga poznajem. Poznajem njegovu familiju, pa tako i njega. Prije nego smo krenuli, rekao mi je da bi on htio izbrojati novac. Točno znam da sam u jednom buntu imao 50.000 kuna od prodaje zemlje, a radilo se o novčanicama od 500 kuna. Ostatak su bili euri i još kuna", kazao je pokradeni Mijo Gerić.

Nije htio sukob s inspektorom

Dodaje kako inspektora kriminalističke policije koji ga je pokrao poznaje i zna kako se radi o aktivnom sportašu. Kaže kako je novac donio u kuhinju i otišao se obuti.

"Na teško sam s nogama i duže mi je trebalo da se obujem. Kad sam se vratio, vidio sam da iz bunta fali novac jer je onaj papir s kojim je bio omotan bio labav. Strašno sam se uplašio, no nisam se usudio ništa reći. Mene oprči i malo jači vjetar, a on je mlad i jak i nisam htio sukob s njime. Htio mi je pomoći pospremiti novac, no nisam to dozvolio jer bih novac pomiješao i ne bih više znao gdje je što stajalo. Šutio sam i otišao s njim kod teleoperatera, tamo smo dobili ispis poziva i najprije me je odvezao u jedan dućan i nakon toga me vratio doma. Opet je inzistirao da se novac prebroji, no nisam mu to dozvolio i on je otišao", kazao je Gerić.

Ukrao mu je najmanje 6500 kuna i 500 eura

Nakon toga je krenuo brojati novac kako bi se uvjerio je li sve u redu. "Iz onog bunta po 500 kuna falilo je 13 novčanica i falila je jedna novčanica od 500 eura. To sam siguran, to mogu dokazati, no koliko je još novaca uzeo s druge hrpe ne mogu reći jer ne znam koliko je tamo točno bilo", dodaje pokradeni Mijo Gerić.

Isti dan nazvao je policiju i prijavio krađu. "Došli su po mene iz policije, dao sam izjavu i to je bilo to. Sretan sam da je samo toliko novaca ukrao, da nije više, a da sam mu nešto tad prigovorio možda bi me ozlijedio. Hvala bogu da sam živ i zdrav, a nadam se i da će mi novac vratiti. I kako sad vjerovati predstavnicima države kad te besramno pokradu u vlastitom domu?" zaključio je pokradeni Mijo Gerić.