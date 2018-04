Starica u jučerašnjem požaru izgubila sve: "Da sam bar mogla umrijeti"

Screenshot: RTL

POŽAR koji je jučer popodne izbio u selu Smrečju kod Čabra iza sebe je ostavio nekoliko potpuno izgorjelih građevina. U požaru nitko nije stradao, a vlasnicima kuća u dobi od 51, 68 i 66 godina, prema prvim procjenama, vatra je uzrokovala štetu od nekoliko stotina tisuća kuna, javila je policija.

Požar je buknuo nešto prije 15 sati, ugašen je oko 18 sati, a u gašenju je sudjelovala Javna vatrogasna postrojba iz Delnica i nekoliko dobrovoljnih vatrogasnih društava iz čabarskoga kraja.



Jedna žena u požaru je izgubila sve što je imala.



"Da sam bar mogla umrijeti. To nije život, draga moja djeco. To nije život. Stara, 82 godine, i to doživjeti. To je jako teško. To je jako teško. Sve imate, i jedanput u pet minuta, nigdje ništa", rekla je nesretna žena za RTL.