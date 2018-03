STIŽE SEZONA Hrvatskoj treba do 20.000 radnika, a uvjeti su sve bolji. Gdje će biti najviše posla?

Foto: Index/Pixsell/Ognjen Karabegović/HaloPix/123rf



PROŠLA je turistička sezona bila rekordna, ostvareno je 18,6 milijuna dolazaka (+13 posto) i 102 milijuna noćenja u Hrvatskoj (+12 posto). Prema podacima HNB-a u prvih devet mjeseci 2017. prihodi od turizma iznosili su 8,72 milijarde eura, što u odnosu na isti period prošle godine predstavlja rast od 10 posto.



Za ovu sezonu, iz Ministarstva turizma očekuju još bolje brojke - porast prometa za oko 5 posto, rast investicija i oko 15 tisuća ljudi više nego u turizmu lani.



Kontaktirali smo Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) i ključne hotelske kuće kako bismo saznali kakva je situacija s potražnjom za sezonskim radnicima. Ako je suditi prema informacijama koje smo dobili od hotelijera, uvjeti rada u turizmu su sve bolji, a potražnja za radnicima je, blago rečeno, velika.



HZZ: Hrvatskoj treba 15.000 do 20.000 radnika



Iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje procjenjuju da će ove godine za rad u turističko-ugostiteljskim zanimanjima biti potrebno 15 do 20 tisuća radnika, odgovorili su na Indexov upit oko broja traženih radnika za turističku sezonu.



Mada se trenutno traži manje ljudi za sezonu nego u istom periodu prošle godine, u HZZ-u procjenjuju da je sličan interes za radnicima.



"Usporedimo li prošlogodišnje podatke kada je u prva dva mjeseca 2017. godine traženo ukupno 14.866 radnika na sezonskim poslovima s podacima za prva dva mjeseca 2018. kada je ukupno traženo 13.952 radnika na sezonskim poslovima primjećuje se pad potražnje od oko 6 posto. Međutim s obzirom da aktivnosti posredovanja i selekcije za sezonsko zapošljavanje traju i dalje procjenjujemo da će statistike biti slične kao i u 2017. godini", odgovorili su Indexu.



U prva dva mjeseca ove godine od traženih 13.952 radnika na sezonskim poslovima, najviše su traženi radnici u djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i usluživanja hrane te djelatnosti trgovine na veliko i malo (ukupno 10.136 radnika), i to uglavnom konobara/konobarica, sobara/sobarica, čistača/čistačica, kuhara/kuharica, kuhinjskih radnika/kuhinjskih radnica, pomoćnih konobara/pomoćnih konobarica, pomoćnih kuhara/pomoćnih kuharica, prodavača/prodavačica recepcionara/recepcionarki i turističkih animatora/turističkih animatorica.



Plava Laguna: Predstavili smo se u Bosni, zapošljavamo ljude iz naše regije



Kontaktirali smo i tri vodeće hotelijerske kuće. Mada sve još imaju otvorene pozicije za posao, iz njihovih odgovora je jasno da su se na vrijeme pripremili sezonu, zadržavajući postojeće radnike ili tražeći na vrijeme nove. Ne treba zaboraviti da je Vlada ove godine raspisala kvotu za zapošljavanje 31.000 stranaca, od čega je turizmu i ugostiteljstvo dodijeljeno 4.660 dozvola.



"Što se tiče radne snage iz inozemstva, u kontaktu smo s većim brojem radnika. Kolege iz tima ljudskih resursa već su se predstavili u Orašju, Doboju, Zenici te ove godine očekujemo i radnike iz regije koji će raditi u našim destinacijama", kazala nam je Eva de Zan Prusina iz Plave Lagune. ​Ta je turistička kompanija, s tradicijom 60 godina koja posluje u Poreču, Rijeci i Umagu, u vlasništvu Lukšić grupe.



Godišnje zapošljavaju oko 3.000 radnika, od kojih je polovica sezonaca. "Plava Laguna još je u rujnu prošle godine krenula u potragu za sezonskim radnicima. Osim što smo odmah nakon sezone ponudili ugovore našim sezoncima te sklopili novih tristotinjak ugovora o stalnoj suradnji na neodređeno, 450 ugovora o sezonskim poslovima za sljedeće tri godine te ponudili 800 pisama namjere za ovu godinu, nastavljamo s našim aktivnostima i ove godine", objašnjavaju u kompaniji.



Plaće rasle 4 posto, sobaricama dodatnih 10 posto



Od 1. lipnja ove godine u dogovoru sa sindikatima povećali su osnovna plaća za sve radnike u visini od 4 posto, dok je pojedinim radnicima i grupama radnika, kao što su to sobarice u prosjeku povećana za dodatnih 10 posto.Plava Laguna osigurava smještaj sezonskim radnicima u Umagu i Poreču, a ove ćemo godine uložiti 50 milijuna kuna, u uređenje i izgradnju kapaciteta za smještaj radnika.Natječaji se raspisuju na njihovom Facebooku i web stranicama Plave Lagune , a kontinuirano traže: sobarice, servirke, kuhinjske radnice, kuharice, konobare, vrtlare, animatore, kurire, radnike u praonici i redare na bazenu ili plaži. Svi su natječaji naravno, otvoreni za oba spola.U Maistri, hotelijerskoj kući u vlasništvu Adris grupe, kažu nam da zapošljavaju 200 ljudi više nego lani. "Maistra će ove godine imati oko 2.700 djelatnika. U odnosu na prošlu godinu to je 200 dodatnih radnih mjesta što je u skladu sa sve većim obimom posla u predsezoni ali i potrebom za zapošljavanjem novih djelatnika u novom Grand Park Hotel Rovinj. Najveća potreba je za djelatnicima za poslove na recepciji, domaćinstvu, restoranu, kuhinji, animaciji i sportu", pojasnili su.Uglavnom se oslanjanju na radnu snagu iz Istre, oko 70 posto djelatnika od tamo dolazi. Ostalima, onima kojima je potrebno, organiziraju i plaćaju smještaj. Zaposlenici Maistre imaju pravo na dva topla obroka te naknadu za prijevoz na posao. Isplaćuju se dodaci na plaću, odnosno regres za godišnji odmor, božićnica, jubilarna nagrada i solidarna pomoć. Tijekom godine provode programe usavršavanja i dodatnog razvoja za sve svoje zaposlenike.Turistička grupacija Valamar Riviera, čiji je najveći dioničar Georg Eltz, ove godine otvara 600 radnih mjesta pa će u sezoni 2018. zapošljavati više od 6.600 zaposlenika koji će raditi u 30 hotela i 15 kampova od Istre i Kvarnera do Dubrovnika. Zapošljavamo od IT stručnjaka i specijalista za marketing, prodaju, financije i ostale funkcije, pa do raznih zanimanja u operacijama poput konobara i recepcionara, kuhara, slastičara ili sommeliera te različitih zanimanja u domaćinstvu. Upravo zato je rad u Valamaru prilika za razvoj karijere u turizmu, a ne samo prilika za jednokratnu zaradu preko ljeta", odgovorili su nam.U Valamaru se hvale se da su povećali plaće, i jamče od 5000 do 7500 kuna minimalnih neto primanja, zbog čega, kažu nam, vlada velik interes za rad."Vraća nam se velik broj sezonaca koji su već radili u Valamaru i javljaju nam se novi. Program stalnog sezonca ćemo ove godine proširiti na više od 1200 ljudi te ćemo ponuditi 400 novih ugovora na neodređeno. Također, svim sezonskim radnicima koji u Valamarove destinacije dolaze raditi iz drugih dijelova Hrvatske i regije, osiguravamo i kvalitetan smještaj te tri obroka dnevno na trošak poslodavca", ističu.Stalni sezonci rade najmanje šest mjeseci godišnje, poslodavac im plaća mirovinsko i za period u kojem ne rade, a HZZ im isplaćuje prva tri mjeseca 60 posto bruto 1 plaće (maksimalno do 3.979 kuna), a preostala tri pola tog iznosa.U hotele za zaposlenike uložili su u protekle dvije godine više od 60 milijuna kuna, a ove godine otvaraju i četvrtu Kuću Valamar koje će biti dostupna na dvije lokacije u Poreču te u Krku i Rapcu.