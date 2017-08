Što biste trebali vježbati s obzirom na vaše godine?

Foto: Instagram

TJELOVJEŽBA je važan dio života.



I to već dobro znate. No, znate li koliko biste trebali vježbati u prosjeku kako biste bili što zdraviji, i što? Mi donosimo sve odgovore.



Dvadesete



Ovo je dobar period u vašem životu jer ste još uvijek u naponu snage, a poznato je i kako snaga mišića koju izgradite u 20-ima ostaje s vama i kasnije. Tako se preporučuje dizanje utega, sklekovi, čučnjevi i iskoraci te vježbanje minimalno 2-3 sata tjedno.



Tridesete



Za ovo je razdoblje vrlo važna raznolikost treninga, kako biste bili sigurni da je u vježbu uključeno cijelo tijelo i da ne zanemarujete određene dijelove. CrossFit, trčanje, bicikliranje, plivanje, joga, ples, također minimalno 2-3 sata tjedno te definitivno ne zanemarujte istezanje, koje je važno u svakoj dobi.Ovo je vrijeme kada vaša snaga i izdržljivost počinju opadati te započinjete veliku borbu protiv sala na trbuhu. Također, to je i vrijeme kada mnogi ljudi prestaju vježbati s težinama, a zapravo bi trebali jedino tako vježbati, jer snaga mišića kod oba spola pada za 5-8 posto. Važno je samo da budete dosljedni u vježbanju i da koristite utege.Ovo je vrijeme kada počinje nastupati bol, no ne dopustite da ona počne kontrolirati vaš život. Bole vas koljena? Plivajte! Ne možete plivati? Isprobajte jogu ili pilates. Važno je samo da si prilagodite program vježbanja, s obzirom na to gdje vas boli, ali ne da odustanete od tjelovježbe.