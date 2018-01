Što je pokazala tučnjava u Splitu? "Djeca uče da se nasilje ne kažnjava, niti pomoć isplati"

Screenshot: Index



TUČNJAVU dviju srednjoškolki u Splitu, od kojih je jedna završila na podu dok ju je druga šakama udarala po glavi, nitko od okupljenih učenika nije pokušao zaustaviti. Umjesto toga, mnogi su izvadili mobitele i snimali, a neki i navijali, dok je jedna od djevojaka primala žestoke udarce u glavu.

Razgovarali smo s Gordanom Buljan Flander, ravnateljicom Poliklinike za zaštitu djece i mladih, koja je istaknula kako su djeca danas, na žalost, od svih strana bombardirana porukama da mogu biti popularna i da će dobiti pažnju, pa i medijsku ako su nasilni ili seksualizirani.



"Ne bi komentirala konkretno djecu, ali uvijek me zabrinu djeca promatrači koji ne reagiraju i za koje ne vjerujem da nemaju empatiju, nego se ne usude biti drukčiji od drugih pa se ne usude zaštititi žrtvu, niti uplesti se u tučnjavu kako bi je prekinuli.



Poznato je kako djeluje grupni pritisak da se djeca prilagode i ponašaju se na način koji ih čini pripadnicima grupe. I upravo tu vidim prostor za rad s djecom kako bi već u ranoj predškolskoj dobi razvijali empatiju i podržavali ideju da mogu biti drugačiji od grupe, različiti i zastupati vrijednosti koje im mi usađujemo", rekla je za Index Buljan Flander.



Navodi kako odgovornost ne leži samo na obitelji već i na vrtiću, školi te zdravstvenim ustanovama kad je u pitanju nasilje među djecom.



"Ako se dogodi bullying izvan školskog dvorišta, ne može škola reći to se nas ne tiče. To ih se itekako tiče, jer su to njihovi učenici. Ne može ni zdravstvena ustanova reći da ne mogu ništa u smislu prevencije, te da su oni tu nakon što se nešto dogodi kako bi sanirali posljedice. Svi bi trebali proaktivno djelovati i raditi na edukaciji djece i to najbolje kroz zdravstveni odgoj u kojem ih nećemo samo učiti u vezi preranog ulaska u spolni odnos, već ih učiti empatiji prema drugima, kako zaštititi sebe od zlostavljača, kako zaštiti drugu djecu kojima se tako nešto događa. I kako biti popularan na drugačiji način, a ne tučnjavom i seksualiziranim ponašanjem", rekla je za Index Buljan Flander.

Pravobraniteljica za djecu: Ovo je upozorenje za sve djelatnike škola i roditelje



Pravobraniteljica za djecu, Helenca Pirnat Dragičević, za Index je rekla da poziva policiju u Splitu da intervenira kako bi se snimke nasilja uklonile s društvenih mreža, a i kako bi se spriječilo da se ubuduće događaju dogovorene tučnjave i slični incidenti.

"Škole, ne samo u Splitu, moraju najozbiljnije shvatiti svoju ulogu i odgovornost u prevenciji nasilja. One mogu i trebaju poduzimati mnogo više u prevenciji nasilja među djecom: od provođenja kvalitetnih i znanstveno utemeljenih programa prevencije, do učinkovitijeg rješavanja problema kada do nasilja dođe, te pružanja pomoći i podrške djeci koja su pretrpjela nasilje i provođenja tretmana s djecom koja se ponašaju nasilnički.



Za to je nužno dodatno educirati djelatnike škola, ali i osigurati u školama stručnu službu ekipiranu svim potrebnim stručnjacima te surađivati s drugim institucijama i službama koje se bave zaštitom djece. Važno je i da svaka škola bude svjesna svoje odgojne uloge u društvu te da bude uključena u živote svojih učenika i kada nisu u školi.



Stoga se njezini djelatnici moraju baviti i nasiljem među učenicima koje se odvija na internetu i društvenim mrežama i grupama te izvan školske zgrade", rekla je dječja pravobraniteljica.Spomenuta pojava iznimno je, tvrdi pravobraniteljica, zabrinjavajuća i svakako je, kaže, upozorenje za sve djelatnike škola i roditelje da se mnogo ozbiljnije moraju uključiti u sprečavanje nasilja među djecom i mladima.Navodi kako smo se proteklih godina susretali s trendom snimanja nasilja među djecom i objavljivanja snimki, čime se, naglašava, štetne posljedice nasilja čine još težim i dugotrajnijim. Žrtva je pritom, ističe, izložena i poniženju i dodatnoj traumi zbog toga što snimku nasilja još dugo može gledati veliki broj ljudi.

"Mediji trebaju osuditi nasilje"



"Iznimno je opasna pojava da mladi ljudi na nasilje počnu gledati kao na zabavu i da se pritom ponašaju kao navijači, umjesto da pokušaju svoje prijatelje odvratiti od nasilja ili da odbiju sudjelovati u tome. Nažalost, bojim se da objavljene snimke mogu djelovati i kao poticaj i izazov za drugu djecu te svaki takav događaj, koji bude javno istaknut kao senzacija, može potaknuti nove slučajeve.



Davanje medijskoga publiciteta takvim pojavama dvosjekli je mač pa bih apelirala na medije da budu iznimno oprezni prilikom izvještavanja o ovakvim slučajevima. Važno je i u medijima osuditi pojavu nasilja, upozoriti i alarmirati odgovorne te pozvati na djelovanje i škole, i policiju, i roditelje, ali pritom treba zaštititi identitet maloljetnika i izbjegavati svaki senzacionalizam. Nasilje nije zabavno, ono ostavlja teške, ponekad i fatalne posljedice, a oni koji ga promatraju zapravo su sudionici u nasilju", upozorila je Helenca Pirnat Dragičević.

"Ova snimka pokazuje kakvo je postalo naše društvo"



Bivša pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić za Index je rekla da ova snimka u cijelosti pokazuje kakvo je postalo društvo u Hrvatskoj, potpuno bezosjećajno.



"Većina ne reagira ni na zakonitosti ni na ponašanja koja su nedopustiva pa djeca uče da negativno ponašanje ne povlači sankcije, niti da se pomoć isplati. Izostaju kvalitetni i preventivni programi u školama. Izostaje edukacija o nenasilju, toleranciji, demokratskoj kulturi, dok istovremeno kod nas sve više prevladava nasilje bez sankcioniranja.



Šalje se djeci poruka da što god napravio da će se izvući, da neće biti ni društvene, niti bilo kakve osude", rekla je Milas Klarić za Index.