Što ministar policije radi na piću s osuđenim generalom čiji sin je uhićen zbog hrpe droge?

MINISTAR unutarnjih poslova Davor Božinović fotografiran je na piću s Mladenom Kruljcem u jednom zaprešićkom kafiću. Snimljen je prije nekoliko dana, u nedjelju 11. ožujka.



Mladen Kruljac je bivši zapovjednik Hrvatske kopnene vojske i umirovljeni general. U kolovozu prošle godine, generalovog sina Davida uhapsila je zagrebačka policija.



26-godišnji David Kruljac u stanu je imao 4,5 kilograma marihuane, 28 grama kokaina, 10.500 kuna i 117 tisuća eura. Također, policija je u stanu pronašla digitalnu vagu i uređaj za prešanje.



David je završio u istražnom zatvoru, a nakon uhićenja se pred sudom branio da je drogu i novac čuvao za stanovitog Toma Forda, državljanina Srbije koji mu je, kako tvrdi David, u zamjenu za čuvanje obećao novčanu nagradu.



Istraga u tijeku



Kako je za Index potvrdio odvjetnik Branko Šerić, koji brani Davida Kruljca, istraga protiv njegovog branjenika je u tijeku.



Poslali smo upit Ministarstvu unutarnjih poslova. Zanimalo nas je druže li se inače general Kruljac i ministar policije. Također, zanimalo nas je ima li ovaj neformalni sastanak veze s aktualnom istragom koja se vodi protiv Mladenovog sina.







Slučajan susret



Uskoro je stigao odgovor.





"Obavještavamo Vas da je ministar unutarnjih poslova RH dr. sc. Davor Božinović tijekom prošlog vikenda slučajno na javnom mjestu susreo g. Mladena Kruljca kojeg poznaje iz vremena dok je bio ministar obrane Republike Hrvatske.Ponavljamo, riječ je o slučajnom susretu koji se dogodio na javnom mjestu", stoji u odgovoru Ministarstva unutarnjih poslova Indexu.Davor Božinović vršio je funkciju ministra obrane Republike Hrvatske od 2010. do 2011. godine.U ožujku prošle godine, Mladen Kruljac nepravomoćno je osuđen zbog afere Sibinj na godinu dana zatvora koja mu je zamijenjena radom za opće dobro. Zbog sumnje na zlouporabu položaja i ovlasti, primanje mita te poticanje na korupciju na štetu Općine i državnog proračuna, Uskok je optužio Kruljca i još petoricu optuženika. Optuženi su da su od rujna 2007. do sredine 2008. godine u Sibinju, Slavonskom Brodu i Karlovcu, protivno odlukama vlade kojima je općini Sibinj darovano zemljište u svrhu izgradnje zone malog gospodarstva, omogućili unaprijed dogovorenim tvrtkama i osobama stjecanje prava vlasništva nad velikim parcelama visoko vrijednog građevinskog zemljišta ispod stvarne vrijednosti.Prema optužnici, to im je omogućeno bez preuzimanja bilo kakvih obaveza vezano za početak radova i obavljanje gospodarskih djelatnosti u zoni, a optuženi su im na taj način pribavili znatnu imovinsku korist.Optuženike se teretilo da su, u nakani da prije prodaje zemljišta dodatno povećaju njegovu vrijednost, s generalom Kruljcem dogovorili izvođenje radova, nakon čega je Hrvatska vojska, protivno zapovjedi načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga, kojom se zabranjuje uporaba inženjerije na radovima koji nisu za potrebe vojske, i obavila radove. Optužnica ih je teretila da su tako Općinu Sibinj oštetili za 58,2 milijuna kuna, a državni proračun za 3,18 milijuna kuna.Kruljca se teretilo da je državu oštetio za 67.549 kuna.Zajedno s još petoricom optuženika, Kruljca je osječki Županijski sud u ožujku 2014. godine nepravomoćno proglasio krivim. Tada je umirovljeni general bio osuđen na godinu i šest mjeseci zatvora.Međutim, već sljedeće godine, Vrhovni sud ukinuo je prvostupanjsku presudu.2016. godine, počelo je ponovljeno suđenje na osječkom Županijskom sudu. Iako se Kruljac izjašnjavao nevinim, sud ga je prošle godine nepravomoćno osudio na godinu dana zatvora koja je zamijenjena radom za opće dobro. Također, propisano je da državi mora vratiti 67 tisuća kuna.