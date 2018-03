Što se događalo sinoć u Splitu? Plenković je HDZ-ovcima satima govorio zašto je Istanbulska super. Nije baš uspio

Foto: Hina

TRI sata je sinoć predsjednik HDZ-a Andrej Plenković uvjeravao članove Županijskog odbora Splitsko-dalmatinskog HDZ-a u benefite Istanbulske konvencije, na koncu se i glasalo za nekakvu odluku, tj. zaključak kojim se zapravo daje podrška Plenkoviću, ali se konvencija eksplicitno ne spominje, već se eventualno da naslutiti da se na to ipak odnosi jer je tome bila posvećena većina rasprave u Sinjskoj. Sam Plenković govorio je dva sata, no sve ipak nije uspio pridobiti. Istina je možda da je odluka donesena jednoglasno, no nisu svi u tom trenutku bili u dvorani.

Skup su nešto ranije napustili župan Blaženko Boban i ministar Lovro Kuščević, a što je još važnije i saborski zastupnici Petar Škorić, šef splitskog HDZ-a i teolog Ivan Šipić, gradonačelnik Trilja. Formalno su pohitali na druženje u Dugopolje povodom obljetnice ustrojavanja stranačke podružnice, no tako su izbjegli neugodnost oko davanja podrške konvenciji čak i u tako općenitoj formi. Konkretno Škorić ne misli dignuti ruku za ratifikaciju, a vjerojatno neće biti jedini. Time se i ruši i onaj privid sloge i zajedničkog nastupa po tom pitanju, kakvog su sinoć nakon sastanka nastojali plasirati Plenković i predsjednik županijskog HDZ-a Ante Sanader.

Škorić: Ne mogu podržati ovakvu konvenciju

Šipić sinoć na sastanku nije ništa govorio, ali se Škorić požalio kako su ljudi na terenu izrazito nezadovoljni Plenkovićevom željom da se konvencija ratificira.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Definicija roda kao društvenog konstrukta, neovisnog o spolu i biološkoj stvarnosti, neprihvatljiva je kršćanskom nauku, znanosti i prirodnim zakonima. Neznanstveni i ideološki pojmovi mogu stvoriti kaos i prostor za manipulaciju. Odvojenost spola i roda ima za posljedicu stvaranje uvjerenja da se čovjek rađa kao neutralno biće koje kasnije može birati spol. HDZ je izvorno i trajno stranka demokršćanske orijentacije i ja sam sinoć predložio da se ide sa izmjenama i dopunama konvencije. Neću biti za ratifikaciju, ne mogu biti u ovakvom obliku", kazao nam je Škorić.

Plenković u nemogućoj misiji

Raskol u HDZ-u je evidentan, unatoč velikim naporima koje je sinoć uložio u razjašnjavanje situacije, Plenković nije polučio uspjeh u ovoj nemogućoj misiji u Splitu. Kako misli disciplinirati oponente ratifikacije u vlastitim redovima? Ante Baran, načelnik Lećevice, tvrdi da nije istina da se sinoć založio za isključivanje iz stranke onih koji nisu za ratifikaciju.

"Moramo imati svoje mišljenje, ali stranačke odluke se moraju podržati. Mora se poštivati stranačka stega. Ne vidim ništa sporno u Istanbulskoj konvenciji. Moramo stati iza ove Vlade i premijera jer nad vodi u dobrom smjeru. Ako on kaže da je u redu, onda je to to", kaže Baran.

Plenković je sinoć najavio kako priprema nekakvu "interepretativnu izjavu", kojom će se otkloniti dvojbe njegovog članstva i pojasniti sadržaj konvenciji. Teško će to utjecati na one HDZ-ovce koji se protive ratifikaciji. Neki su zamjerili da Plenković sinoć nije argumentirao svoje tvrdnje oko prijepora Istanbulske, a pojedinci drže da se problem želi riješiti navrat nanos po nekakvom diktatu. Smatraju da je cijela priča vrlo loše iskomunicirana i da je Plenković ovakve razgovore sa članstvom trebao voditi još prije godinu dana.