STRUČNJACI SLOŽNI Za najavu kraja rata u Koreji zaslužan je - Donald Trump

Foto: Index/123rf

JUŽNOKOREJSKI predsjednik Moon Jae-in i sjevernokorejski vođa Kim Jong-un danas su obećali da će raditi na denuklearizaciji Korejskog poluotoka i službenom proglašenju kraja Korejskog rata do kraja godine, piše CBS News.

Američki predsjednik Donald Trump na Twitteru je pozdravio dogovor dviju Koreja objavom: "KOREJSKI RAT ĆE ZAVRŠITI! SAD i cijeli njegov VELIKI narod treba biti vrlo ponosan na ono što se upravo događa u Koreji!"

KOREAN WAR TO END! The United States, and all of its GREAT people, should be very proud of what is now taking place in Korea!