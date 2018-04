Sud je donio vrlo važnu odluku oko Agrokora, smatraju da nije sve zakonito oko nagodbe

Foto: Index



VISOKI trgovački sud prihvatio je žalbe dijela Agrokorovih vjerovnika, među kojima su Franck i Euroherc, koji su bili nezadovoljni raspodjelom od pet skupina u Vjerovničkom vijeću prema planu bivšeg povjerenika Ante Ramljaka, koji je naslijedio i prihvatio Fabris Peruško.



Time su poništene skupine koje su bile preduvjet za sastavljanje vijeća koje bi izglasalo nagodbu u srpnju. To znači da izvanredna uprava treba sastaviti nove skupine, koje Sud mora odobriti.





U siječnju je Trgovački sud bio prihvatio Ramljakov plan prema kojemu su u prvu (A) skupinu trebali ući vjerovnici čije su tražbine osigurane razlučnim pravima, u drugu (B) vjerovnici koji su vlasnici obveznica s jamstvima, u treću (C) vjerovnici s jamstvima koji su sudjelovali u roll up kreditu, u četvrtu (D) vjerovnici s jamstvima koji nisu sudjelovali u roll up kreditu, te u petu (E) vjerovnici u čiju korist nisu izdana jamstva i ne postoji odnos sudužništva niti regresnog dužništva.Sud je ukinuo to rješenje i vratio predmet na ponovni postupak, obrazloživši da rješenje nije bilo zasnovano na zakonu.Protiv razvrstavanja u pet skupina žalbe su podnijeli Franck, Addiko banka, Euroherc osiguranje, OTP banka, Vives Investment, Talal Springs, Remat Valley, Ben Oldman Special Situations Fund, Banque Pictet & Cie Sa, Splitska banka i Sberbank. Sud je prihvatio sve žalbe osim žalbe ruskog Sberbanka.Franck se žalio smatrajući da nema argumenata prema kojima vjerovničko vijeće ima pet, umjesto sedam ili devet članova. Euroherc se žali smatrajući da skupina C predstavlja ispunjenje protuzakonitog obećanja danog roll up zajmodavcima. Strani fondovi su se potužili smatrajući da su prema krivim kriterijima svrstani u skupinu E, dok su drugi financijski vjerovnici stavljeni u grupu B.