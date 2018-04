Sud opet odbio Ninu Kuluz, malog Cesarea mora vratiti ocu

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

ZAGREBAČKI Županijski sud odbio je još jedan zahtjev Nine Kuluz za odgodom predaje njezinog sina Cesarea ocu Alessandru Avenatiju. Žalbu je sud odbio kao neosnovanu te je potvrđeno rješenje splitskog Općinskog suda. Predaja je zakazana za početak lipnja, kada završi školska godina.

Upitno je kako će i hoće li uopće biti realizirana. Posljednji put Avenati je došao po sina u veljači, no predaja je odgođena iz sigurnosnih razloga. Policija, koja je trebala osigurati provođenje sudskog naloga i pravomoćnog rješenja o predaji, privela je Avenatija po prijavi Nine Kuluz za obiteljsko nasilje. Saslušan je na Prekršajnom sudu i pušten. Za Index je kasnije izjavio da je razočaran i da se nada da će se idući put vratiti u Italiju sa sinom.

Predaja je pokušana i u lipnju prošle godine. Pred zgradom u kojoj žive Nina i Cesare skupilo se nekoliko stotina ljudi, među njima i Severina sa suprugom. Tražili su da Cesare ostane s majkom, a nakon nekoliko sati neizvjesnosti predaja je konačno odgođena. Avenati je sve promatrao s obližnjeg parkinga.

Nina Kuluz odvela je sina prije sedam godina iz Italije. Kazala nam je kako je Avenati bio nasilan i da je zbog toga pobjegla. Avenati je sve to negirao i kazao da Cesarea u Italiji očekuje dom i njegova obitelj. Još 2012. godine sud je presudio da se dijete vrati ocu, no ta odluka do danas nije realizirana.

Mišo Živaljić, odvjetnik Nine Kuluz, poduzeo je niz pravnih radnji kako bi spriječio predaju, no sud je sve to odbio. U Italiji je Nina Kuluz nepravomoćno osuđena na višegodišnju zatvorsku kaznu zbog otmice, obvezana je i na plaćanje 50 tisuća eura bivšem partneru, kao i redovno javljanje talijanskoj policiji. Posljednja ovrha bila je zakazana baš na dan kada je trebala biti u Italiji.