Sud potvrdio postupak protiv 25 katalonskih dužnosnika, prijete im višegodišnje zatvorske kazne

ISTRAŽNI sudac španjolskog Vrhovnog suda zaključio je kako su bivši katalonski predsjednik Carles Puigdemont i još 12 dužnosnika sudjelovali prošle godine u pobuni protiv Španjolske nastojeći provesti odcjepljenje Katalonije.

Sudac Pablo Llarena je time odobrio postupak protiv njih čime je broj katalonskih dužnosnika kojima prijete višegodišnje zatvorske kazne porastao na 25.

Oni su optuženi za pobunu, neposluh i korištenje javnog novca za organiziranje referenduma o nezavisnosti protivnog španjolskom ustavu.

"U svojoj odluci sudac je ispričao što se dogodilo u Kataloniji tijekom proteklih šest godina koliko je trajao postupak prema odcjepljenju. On smatra kako su se političke stranke i organizacije za nezavisnost okupile s ciljem izvršenja plana o proglašenju nezavisnosti Katalonije, izvan okvira postojećeg zakona“, navedeno je u priopćenju Vrhovnog suda u Madridu.

Sude im za pobunu

Među onima kojima se sudi za pobunu su i Oriol Junqueras, potpredsjednik bivše katalonske vlade te Jordi Sanchez koji je do srijede bio kandidat za novog predsjednika vlade Katalonije. I posljednji kandidat za predsjednika Katalonije, Jordi Turull, također je optužen.

Optužena Marta Rovira, zastupnica stranke za nezavisnost Katalonska republikanska ljevica (ERC), danas se odbila pojaviti pred sucem. Ona je otišla u inozemstvo gdje se već od ranije nalazi Puigdemont te još petero dužnosnika.

"Danas počinjem jedan teški put, put kojeg su nažalost i drugi prije mene morali odabrati. A to je put u egzil. To je jedini način da ustanem protiv vladajuće Narodne stranke koja progoni sve one koji žele glasati i koja kažnjava sve one koji žele promijeniti ono uspostavljeno“, napisala je Rovira.

U katalonskom parlamentu je 27. listopada izglasano uspostavljanje samostalne republike Katalonije na temelju rezultata referenduma održanog 1.listopada. Španjolski ustavni sud bio je zabranio referendum.

Španjolska vlada upravlja pokrajinom

Posljednjih pet mjeseci španjolska vlada direktno upravlja tom pokrajinom na obali Sredozemnog mora. Na prijevremenim izborima u prosincu, koje je sazvao Madrid, stranke za nezavisnost su osvojile većinu mjesta u katalonskom parlamentu.

Od tada, međutim, ne uspijevaju uspostaviti vladu. Prvo su nudile Puigdemonta pa onda pritvorenog Sánchez za novog predsjednika vlade a oba pokušaja su propala jer njih dvojica fizički nisu mogla prisustvovati glasanju.

Treći njihov kandidat Jordi Turull jučer nije dobio dovoljan broj glasova u parlamentu u Barceloni. Sutra se održava novi krug glasovanja.