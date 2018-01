Sudac Kolakušić očekuje da će ga izbaciti sa suda, karijeru bi mogao nastaviti u politici

Screenshot: HRT

SUDAC Trgovačkog suda Mislav Kolakušić gostovao je kod Stankovića i otkrio kako bi pristao biti ministar pravosuđa u Karamarkovoj vladi da je dobio službeni poziv. Otkrio je i kako bi se u budućnosti mogao baviti politikom.

Žele ga izbaciti sa suda



Naime, protiv Kolakušića pokrenut je stegovni postupak zbog kršenja sudačke etike i on očekuje da će uskoro završiti svoju sudačku karijeru. Naime, Sudačko vijeće odlučilo je da je povrijedio članak kodeksa sudačke etike, točku 12 jer je na Indexu i na N1 komentirao svoje izuzeće u stečajnom postupku i postupku o Agrokoru koji se vodi na Trgovačkom sudu. U obrani Kolakušić navodi da su to tražili iz javnobilježničke komore i Agrokora, no oni to demantiraju. Kolakušić smatra da nije pogriješio jer mu se stavlja na teret da je komentirao sudsku odluku, a tvrdi da se ne radi o sudskoj odluci, no nije se žalio jer je uvjeren da će biti razriješen bez obzira na sve.



Na pitanje Stankovića što dalje, Kolakušić kaže: "Očekujem da ću biti razriješen sudačke dužnosti i da ću se očito morati baviti nečim drugim, a to bi mogla biti politika".



Kolakušić tvrdi da nije povrijedio sudačku etiku, dapače, već da promovira sudstvo gdje god može.



"Borim se protiv toga da sudovi postaju javni bilježnici. Borim se protiv toga da kriminal ne postane potpis suda", dodao je.

Konzum tražio izuzeće



Podsjetimo, Trgovački sud u Zagrebu u travnju je udovoljio zahtjevu Konzuma koji je zatražio izuzeće Mislava Kolakušića u stečajnom postupku pokrenutom temeljem prijedloga tvrtke Ovum. Konzum je od predsjednika zagrebačkog Trgovačkog suda zatražio izuzeće suca Kolakušića jer smatraju da je "svojim javnim istupima i postupanjem potvrdio svoju pristranost u izvršavanju sudačke dužnosti". Sucu Kolakušiću zamjeraju istupe u javnim raspravama o posebnom zakonu koji je pisan za Agrokor. Navode kako je Kolakušić, između ostalog, zakonodavni okvir koji je prihvatio sabor "pogrešno interpretirao i predstavio javnosti kao 'krađu'", što, po Konzumu, pokazuje subjektivan i pristran odnos.Kolakušić je u odgovoru Konzumu tvrdio da je "sudac dužan sudjelovati iz stručnih i moralnih razloga" u javnim raspravama, ali Trgovački sud udovoljio je Konzumu."Trgovački sud u Zagrebu kao jedini nadležni sud pretvoren je u fikus – kvazi sud bez ikakvih ovlasti koje sud čine sudom, a to je nepristranost i samostalnost. Vidjeli smo na primjeru ovršnih rješenja kako Europski sud gleda na sudjelovanje tijela kojima nije mjesto u sudskim postupcima – ne priznaju se u EU-u. Svi smo svjesni toga da je nužna istinska reforma pravosuđa i nema kvalitetnog zakona bez ravnopravnog sudjelovanja u njihovoj izradi ministarstava pravosuđa, gospodarstva i financija", komentirao je tada Kolakušić činjenicu da se u raspravi o Lex Agrokoru najviše slušalo Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo financija, a Ministarstvo pravosuđa najmanje."U pouci o pravnom lijeku rješenja o izuzeću piše da žalba nije dopuštena, ali i da piše nešto drugo ne bi je imalo smisla podnositi. Odluka zasigurno nije donesena bez konzultacija, s obzirom na to da je dijametralno suprotna identičnoj situaciji s predstečajnim zakonom i ranijim zahtjevom za izuzeće po istoj osnovi koji je ranije odbijen", kazao je tada Kolakušić.

Pristao bi biti ministar u Karamarkovoj vladi

U emisiji je otkrio i kako je bio u neslužbenim pregovorima za ministra pravosuđa u Karamarkovoj vladi.



"Bilo je razgovora, pitanja. Ne direktnih nego preko prijatelja. Pitali su mu jesam li zainteresiran. Rekao sam da jesam. Ja sam tada vjerovao da ministar pravosuđa može činiti čuda. Sad znam da ministar ne može učiniti ništa. Znači možete dati najbolji prijedlog zakona, ali ako nemate dovoljno ruku ne možete ništa", rekao je Kolakušić.