Sutra je prosvjed protiv Istanbulske konvencije: "Ne želimo to za svoju djecu u školama"

Foto: Pixsell/Luka Stanzl

ČLANOVI građanske inicijative "Hrvatska protiv Istanbulske konvencije" najavili su prosvjed protiv ratifikacije Istanbulske konvencije pozvavši građane da im se pridruže kako bi se čuo glas građana koji se ne slažu s time.



Članica te inicijative Marija Lukačin rekla je da će prosvjed, koji će trajati sat vremena, početi u 11 sati na Trgu žrtava fašizma, a kasnije će u povorci krenuti prema Trgu sv. Marka.



"Ne želim to za djecu"



Građanskoj inicijativi "Hrvatska protiv Istanbulske konvencije", rekla je Lukačin, sporno je to što se kroz Istanbulsku konvenciju promiče rodna ideologija te je, kaže, u redu i da se čuje glas građana koji se ne slažu s time.



"Mi smo protiv toga i ne želimo to za svoju djecu u školama", kazala je na konferenciji za novinare na Trgu žrtava fašizma.



Na novinarski upit zna li se koliko se ljudi očekuje na prosvjedu, odgovorila je kako to ne znaju jer im stalno dolaze informacije od kuda će doći ljudi. Dodala je i da ne očekuje da će im se u prosvjedu priključiti i pojedini političari.





Nije konkretno odgovorila na upit tko stoji iza prosvjeda i tko ga financira, rekavši kako su se "ljudi organizirali sami".Navevši kako će među prosvjednicima, po najavama, biti puno obitelji s malom djecom, Marija Petričević rekla je da će također doći i građani iz drugih krajeva zemlje koji se protive ratifikaciji Istanbulske konvencije te pokazati premijeru Andreju Plenkoviću da ne žele biti ignorirani i zanemareni.Pojasnila je da na sutrašnji prosvjed gleda kao izraz demokracije i pravo građana da izraze svoje mišljenje. I Petričević spornom u Istanbulskoj konvenciji drži što se, kroz sprječavanje nasilja nad ženama, uvodi i rodna ideologija. "Svi se protivimo nasilju nad ženama, ali se kroz Istanbulsku konvenciju želi uvući rodna ideologija", ustvrdila je.Protivljenje ratifikaciji Istanbulske konvenciji izrazio je i Goran Plećaš rekavši kako u Istanbulskoj konvenciji postoji puno nejasnoća koje nisu raspravljene u samoj raspravi o njoj.Udruga udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za grad Zagreb i Zagrebačku županiju priopćila je prošli tjedan da su osnovali ad hoc Inicijativu "Hrvatska protiv Istanbulske konvencije!" i da je Inicijativa prijavila javni prosvjed na zagrebačkom Trgu bana Jelačića 24. ožujka. U priopćenju se, uz ostalo, tvrdi kako Istanbulska konvencija "grubo zadire u temeljne tradicionalne, kulturološke, identitetske i pravne odrednice hrvatskog društva i hrvatskog političkog stava".