Svi bježe na more, na Lučkom ogromne kolone

Foto: Marko Prpić/ Pixsell

VIŠE ljetno nego proljetno vrijeme, plus vikend koji su mnogi učinili produženim, prava su kombinacija za gužve na cestama prema moru. Tako je promet pojačan na svim pravcima i autocesti prema moru, a na Lučkom se također čeka u kolonama.



Prenosimo izvješće HAK-a u 12:44



Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, autocestama A2 Zagreb - Macelj i A3 Bregana - Lipovac u smjeru istoka, na Krčkom mostu u oba smjera, duž Jadranske magistrale (DC8) kao i u trajektnim lukama. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila i molimo za strpljenje.



Na autocesti A1 u smjeru mora vozila u kvaru su na zaustavnom traku na 287. i 241. +100 km.



Na autocesti A4 Goričan - Zagreb kod čvora Sveta Helena u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km.



Uz povoljne vremenske uvjete u prometu je veliki broj biciklista, mopedista i motociklista. Vozače ostalih vozila pozivamo da im prilikom uključivanja u promet, prestrojavanja, pretjecanja, obilaženja, polukružnog okretanja ili skretanja ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima. Bicikliste, mopediste i motocikliste također podsjećamo da poštuju prometne propise i ograničenja brzine.



Do 30. travnja do 05,30 sati 2018. god. za sav promet zatvorena je državna cesta DC36 na željezničko-cestovnom prijelazu Stupno u Gradu Sisku. Obilazak: Sisak (DC37) - Petrinja (DC30) - Petrinjsko Novo Selište - obilaznica Petrinje - most Brest - Žažina, i obrnuto.



Uz privremenu regulaciju prometa, dvosmjerno, jednom stranom autoceste, vozi se na:

A2 Zagreb - Macelj: između čvorova Zabok i Zaprešić (od 24. +350 do 23.+ 350 km);

A4 Goričan - Zagreb: između čvorova Ivanja Reka i Kraljevečki Novaki te Breznički Hum i Komin, a zatvoren je ulazni krak čvora Kraljevečki Novaki iz smjera Sesveta u smjeru čvora Ivanja Reka (zapada);

A6 Rijeka - Zagreb: između čvora Vrbovsko i tunela Čardak (od 23.+500 do 17.+200 km) te između čvorova Ravna Gora i Delnice (38.+700 km do 42.+200 km).

Za sav promet, zbog radova, zatvorene su ceste:



DC2 kroz grad Varaždin preko nadvožnjaka Vilka Novaka;



raskrižje državnih cesta DC3 i DC8 Matulji - tunel Učka. Obilazak preko čvorova Jurdani i Diračje;Jadranska magistrala (DC8) na ulasku u Split iz smjera Solina i Dugopolja (zatvoren je istočni i zapadni spoj ŽC6270 Ulica Antuna Gustava Matoša na Jadransku magistralu);DC36 na dionici Gladovec Pokupski - Žažina u naselju Pokupsko (obilazak za sav promet: Pokupsko – DC31 – Podvornica– ŽC3116 – DC536 – Buševec – DC30 (smjer Lekenik) – Žažina i obrnuto);DC75 u Karigadoru i na dionici Zambratija - Umag kod ulaza u kamp Stella Maris;DC206 Hum na Sutli - Kostel;ŽC5062 Selce - Jargovo - Bribir (urušavanje ceste); ŽC6014 Visočane - Poličnik; ŽC6034 Knin - Plavno u mjestu Radljevac; ŽC6166 Kučiće - Omiš, od Radmanovih Mlinica do Kučića (obilazak je kroz Svinišće); LC25176 Vrbno - Ježovec - ŽC2083 (klizište).Prema privremenoj prometnoj regulaciji vozi se na cestama (radovi, odroni, klizišta):DC1 na mostu Slunj između Budačke Rijeke i Grabovca te na dionici Karakašica - Suhač;DC2 u Vukovaru u Ulici Priljevo i u Ul. Stjepana Radića - Ul. bana Josipa Jelačića.Jadranskoj magistrali (DC8) u Murvici Gornjoj, Primoštenu, Solinu, između Splita i Omiša - u Podstrani i mjestu Jesenice (predio Suhi Potok), u Makarskoj (na predjelu "Moča"), u mjestu Slano i u mjestu Doli,DC6 Vojišnica (g.ž.KA) - Glina (D37) - Dvor (D47)-GP Dvor između Brezovog Polja i Donjeg Žirovca (zbog odrona);DC10 između čvorova Dubrava i Prilesje (do 25. svibnja u 20 h zbog izgradnje BC),DC31 u mjestu Kravarsko;DC32 kod mjesta Smrečje (kod Čabra);DC207 između mjesta Hromec i Đurmanec,DC522 Udbina - Gornja Ploča (A1) zbog oštećenog kolnika.Zbog građevinskog miniranja u zoni zračne luke Dubrovnik do 4. svibnja, od 15:00 do 18:00 sati, povremeno će se, na 10 minuta, prekidati promet na Jadranskoj magistrali (DC8).Zbog oštećenja kolnika državna cesta DC232 Sisak - Jasenovac između Lonje i Trebeža otvorena je za vozila do 5 t nosivosti.Zbog ulegnuća kolnika na županijskoj cesti ŽC3070 Dugo Selo - Rugvica - Orle vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 30 km/h.