Svjedok u slučaju Hypo: Potpis na isplatnicama nije potpis Eugena Laxe

VINKO Šunde, prijatelj pokojnog Eugena Laxe kojega se tijekom prvog suđenja bivšem premijeru Ivi Sanaderu u aferi Hypo spominjalo kao osobu kojoj je isplaćena provizija za koju se tereti Sanader, posvjedočio je na ponovljenom suđenju da potpis na navodim isplatnicama nema veze s Laxinim potpisom.



Na pitanje je li se Laxa, hrvatski emigrant u Južnoj Americi, uključio u dobivanje spornog kredita od Hypo banke koji je Hrvatskoj odobren za kupnju zgrada veleposlanstava, Šunde je rekao da se Laxa preko njega "jedino uključio tražeći da mu se vrati imovina" oduzeta u socijalističkoj Jugoslaviji.



"Hrvatskom konzulatu ponudio je svoju kancelariju u Sao Paolu besplatno, nadajući da će mu vratiti kuće i zemlju. Kada se otimalo, otimalo se preko noći, a za vratiti prolaze desetljeća", kazao je svjedok.



"Sanader je imao brata u Klagenfurtu"



Na pitanje je li moguće da je Laxa primio neku proviziju, Šunde je rekao da "to može smisliti samo onaj kojega je partija odgajala i školovala".



"Ali naš dragi Sanader je imao i brata u Klagenfurtu... Toliko institucija se pita tko bi to mogao u Klagenfurtu potpisati, ja se ne bih uopće pitao... Ne garantiram za ništa, ali ako netko ima brata u tom mjestu zašto ga ne bi zovnuo", zaključio je svjedok.





Sanaderova obrana prigovorila je njegovu iskazu ističući da se radi o spekulacijama.Laxino ime na prvom je suđenju spomenulo više svjedoka, od bivšeg predsjednika uprave Hypo banke Wolfgang Kulterera koji je rekao da se ne može sjetiti kako izgleda, ali da je siguran da mu je isplatio proviziju za koju se tereti Sanader, do bivšeg ministra vanjskih poslova Mate Granića koji ga je opisao kao uglednog iseljenika.Granić je tada posvjedočio da mu je "uglednog iseljenika kojega je preporučio i tadašnji hrvatski predsjednik Franjo Tuđman" spomenuo upravo Sanader, rekavši da bi mogao pomoći u ishođenju kredita kojim je Hrvatska 1995. trebala kupiti zgrade veleposlanstava.Na klupu za svjedoke Granić bi trebao sjesti i u ponovljenom postupku, a njegovo je svjedočenje predviđeno za 26. travnja.U slučaju Hypo Sanader je ranije pravomoćno osuđen za ratno profiterstvo, jer je sredinom 90-ih kao zamjenik ministra vanjskih poslova primio proviziju od austrijske Hypo banke koja je Hrvatskoj ratnih godina dala kredit za kupnju zgrada diplomatskih predstavništava. No, pravomoćnu presudu je 2014. ukinuo Ustavni sud i zatražio novo suđenje na zagrebačkom Županijskom sudu.Ukinuta presuda Sanaderu bila je ujedno i prva presuda za ratno profiterstvo donesena nakon ustavne odluke o nezastarijevanju takvih kaznenih djela, no Ustavni ju je sud ipak ukinuo uz zaključak da Županijski i Vrhovni sud nisu utvrdili je li Sanaderu nastupila zastara kada je optužen te da su povrijedili pravilo primjene blažeg zakona. Sanaderova obrana ustvrdila je na početku novog suđenja da će, među ostalim, dokazati kako je provizija isplaćena osobi koja je predstavljala kao Eugen Laxa, "najvjerojatnije iz banke koja je, koristeći to ime, a pod egidom provizije, uzela novac za sebe".