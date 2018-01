Tako vam je to u ime obitelji

Foto: Index/HRT



SLUČAJ nasilnog župana Tomaševića pokazao je sve licemjerje i moralnu bijedu vladajuće partije i prije skandalozne izjave Nade Murganić. Ona je kao ministrica obitelji samo zakucala zadnji čavao u lijes u kojem su pokopana elementarna ljudska prava svih žena koje su, iz ovih ili onih razloga, još uvijek u Hrvatskoj.



Nakon riječi "tako vam je to u obitelji" koje je Nada Murganić, po struci socijalna radnica a po partijskom ukazu ministrica obitelji, kroz smijeh dala u kamere novinara koji su ju pitali o odbacivanju optužbi protiv Alojza Tomaševića, jasno je da je sve zaklinjanje vladajućih u "obiteljske vrijednosti" ne samo potpuno lažno, nego i krajnje cinično.



Baš kao što se ministar zdravstva Milan Kujundžić zaklinje u "zaštitu života od začeća" a potom pokazuje srednji prst teško oboljeloj djeci otvaranjem računa koji bi trebali puniti građani RH, ali ne i oni čiji je to posao, tako se i ministrica obitelji Nada Murganić jučerašnjom izjavom cinično nasmijala u lice svim ženama koje su žrtve zlostavljanja.



No krenimo od početka.



"Udario ju je samo jednom, dogodi se"



Mara Tomašević, supruga HDZ-ova župana, prije tri mjeseca skupila je hrabrosti i prijavila da ju muž godinama mlati i maltretira. Alojz Tomašević tada je priveden (i ekspresno pušten na slobodu), a tada je nakon fizičkog nasilja došlo vrijeme za institucionalno nasilje nad Marom Tomašević.



Vladajućoj partiji blizak portal koji je osnovao bivši HDZ-ov savjetnik za medije Miljenko Manjkas, na dan kad je Tomašević priveden u policiju, objavio je odvratnu izjavu stanovitog "izvora bliskom vrhu lokalnog HDZ-a".



"Udario ju je samo jednom. Ona je već poslijepodne viđena kako hoda gradom", tim je gnjusnim riječima požeškog HDZ-ovca portal blizak toj stranci pokušao relativizirati nasilje nad Marom Tomašević. Sjećate li se što je tih dana novinarima u saboru dobacio HDZ-ov zastupnik Josip Đakić kad su ga pitali o slučaju Tomašević? "Dogodi se".



Očajnička pisma Plenkoviću koja je HDZ ignorirao



Nakon toga doznali smo da je Mara Tomašević pet mjeseci prije nego što je nasilnog muža prijavila policiji poslala dva e-maila Andreju Plenkoviću, stranačkom šefu njezina muža i predsjedniku vlade, u kojima je molila šefa vladajuće partije da napravi nešto po pitanju Alojza Tomaševića.

U HDZ-u su prvo e-mailove ignorirali, a kad je informacija o njima procurila u javnost, Plenković je reagirao krajnje ljigavo, kazavši tek kako "nisu bili prineseni njegovoj pozornosti". I naravno - nikom ništa, osim ako reakcijom ne smatrate potpuno beznačajno raspuštanje županijske organizacije HDZ-a.



Što se dogodilo Tomaševiću? Baš ništa.



Iz stranke nije izbačen čim je informacija da je obiteljski nasilnik procurila u javnost, što bi uz kaznenu prijavu i privođenje bio neki civilizacijski minimum, nego tek nakon što je odbio poslušnost stranačkom vrhu koji je od njega tražio ostavku znajući savršeno dobro da ga na nju nikako ne mogu prisiliti.



Da apsurd bude još veći, Tomašević je u fotelji župana zaštićeniji od ličkog medvjeda upravo zbog Lex Šerifa, zakona osmišljenog kako bi lokalne šerife učinilo nedodirljivima, a koji je u saboru izglasala upravo HDZ-ova, demokršćanska većina, ista ona koja se zaklinje u "svetost braka" i "obiteljske vrijednosti". Tomaševiću je tako HDZ efektivno pružio svu moguću zaštitu, a usput se dobrano potrudio relativizirati ili ignorirati činjenicu da se radi o obiteljskom nasilniku.



Kako je sustav zgazio Maru Tomašević

Dva mjeseca nakon što je prijavila svog supruga, Mara Tomašević dovedena je u stanje u kojem je još jednom istupila u javnost i poručila ženama da ne prijavljuju nasilje jer to nema smisla. Teško je i zamisliti kakve je sve pritiske prolazila žena koja je prije toga godinama u tišini trpjela udarce svog muža. Kad je vidjela na koji način se prema njoj odnosi stranka njenog muža, izvukla je jedini mogući zaključak - ništa se ne mijenja, ništa se ne pokreće, ženama preostaje tek šutjeti i trpjeti.



Nakon što ju je godinama mlatio suprug, a mala zajednica u kojoj su živjeli "mudro" šutjela, Mara Tomašević napokon je skupila hrabrost i prijavila zlostavljanje. Samo par mjeseci nakon toga je - požalila zbog tog čina. Mara Tomašević tako je proživjela dvostruko zlostavljanje, ono fizičko i ono institucionalno koje je krenulo kad se usudila prijaviti fizičke napade.



Prošao je još mjesec dana u kojem se nije događalo ništa osim gaženja žrtve i relativiziranja zločina, a tada je Mara Tomašević, rezignirana i očajna, odlučila povući sve optužbe protiv svog nasilnog supruga.



Ha ha, to vam je tako u braku



Kako je partija koja se zaklinje u "svetost braka" i "obiteljske vrijednosti" reagirala na povlačenje optužbi protiv nasilnika iz vlastitih redova?



HDZ-ovoj ministrici Nadi Murganić to je bilo jako smiješno. Kad su je novinari nakon jučerašnje sjednice vlade upitali kako komentira povlačenje optužbi, Nada Murganić nije mogla suspregnuti smijeh. Zastanite na trenutak i razmislite o tome koliko empatije i suosjećanja, žensku solidarnost da i ne spominjemo, ima osoba kojoj mučno povlačenje teških optužbi za fizičko nasilje kao prvu reakciju izaziva - smijeh.

No smijeh Nade Murganić bio je tek zloslutna uvertira u ono što je slijedilo.



"Ha ha, to vam je tako u braku", izgovorila je mrtva-hladna Nada Murganić pa prije povlačenja u luksuznu ministarsku limuzinu jednako hladnokrvno sugerirala da taj slučaj nije ni trebao izaći u javnost, nego ga je trebalo riješiti - u obitelji. Ministrica obitelji vjerojatno ni sama nije svjesna koliko njezina bolesna logika podsjeća na način na koji se Katolička crkva nosi s pedofilima u vlastitim redovima. Nasilje mora ostati u četiri zida, bila to katolička škola ili obiteljska kuća u Požegi.



Smijanje u lice žrtvama HDZ-ovih zločina



Mlati vas muž koji je ujedno i moćan političar iz vladajuće partije? Tako vam je to u braku.

Bojite se prijaviti zlostavljanje zbog pritisaka okoline? Tako vam je to u braku.

Vlastita djeca i rodbina vas napadaju jer ste se usudili progovoriti? Tako vam je to u braku.

Skupili ste hrabrost za prijavu zlostavljanja, ali vas i dalje ignoriraju? Tako vam je to u braku.

Mislili ste da imate ista prava kao i muškarac koji vas mlati, ali zapravo nemate? Tako vam je to u braku.

Očekivali ste kršćansko suosjećanje, a dobili ste obranu nasilnika? Tako vam je to u braku.



Nema tog zločina na koji neki HDZ-ovac neće odmahnuti rukom i kroz smijeh reći "tako vam je to".



Privatizacijska pljačka i posljedični gospodarski slom potencijalno bogate države? Stvaranje društva u kojoj je dobro samo uhljebima? Stvaranje povlaštene kaste ratnih veterana koji su postali gori nego što je SUBNOR ikad bio u vrijeme totalitarne Jugoslavije? Javna televizija koja služi samo kao PR servis vladajuće partije? Sustavno gaženje ženskih prava i prava LGBT ljudi? Podrška idejama katoličkih ekstremista koji od Hrvatske žele stvoriti teokraciju, a sve to u ime obitelji? Smijanje u lice žrtvama nasilja?



Tako vam je to.



