Tillerson u Londonu govorio o posebnom odnosu SAD-a i Velike Britanije

SAD moraju pridati pažnju svom dragocjenom odnosu s Velikom Britanijom, rekao je u Londonu američki državni tajnik Rex Tillerson, samo nekoliko dana nakon što je predsjednik Donald Trump otkazao svoj posjet tom gradu zbog nezadovoljstva tamošnjim veleposlanstvom.

Trumpovo otkazivanje posjeta pokrenulo je pitanja u Britaniji o odnosu između Washingtona i nje kao tradicionalno najbliskije saveznice u Europi, često nazivanog "posebnim odnosom".



Trump je na dužnosti već godinu dana, no još uvijek nije posjetio London. Mnogi Britanci obećali su da će prosvjedovati protiv njegovog dolaska jer ga smatraju grubim i nestabilnim, te protivnikom mnogih njihovih vrijednosti.

Tillerson: Cijenimo ovaj odnos



Tillerson, bivši direktor energetske korporacije Exxon Mobil, susreo se s britanskom premijerkom Theresom May u njezinoj rezidenciji u Downing Streetu, a zatim se sastao s ministrom vanjskih poslova Borisom Johnsonom.



"Cijenimo ovaj odnos, a ja cijenim i Borisov odnos sa mnom osobno i rad kojeg zajedno ostvarujemo po mnogim pitanjima", poručio je američki državni tajnik novinarima.



Johnson je istaknuo kako je "odnos između SAD-a i Britanije apsolutno temeljan za njihovu diplomaciju, ali i gospodarstvo", prenosi dpa. Dvoje političara razgovaralo je o Siriji, Iranu i drugim međunarodnim sigurnosnim pitanjima, te su najavili da će se ponovno susresti u utorak u Parizu, piše dpa.



Američko-britanski odnos je stoljeće dug temelj britanske politike, a poseban odnos s Washingtonom dobio je dodatno na važnosti odlukom o izlasku iz Europske unije koja će se ostvariti 2019.May je bila prva strana državnica koja je posjetila Trumpa nakon njegove inauguracije u siječnju prošle godine, a dvoje čelnika viđeno je kako izlaze iz Bijele kuće držeći se za ruke.

Tillerson posjetio američko novo veleposlanstvo



No britanski dužnosnici negodovali su zbog nekih Trumpovih postupaka, poput zabrane ulaska u SAD državljanima nekih islamskih zemalja ili prekorijevanja May nakon što ga je ona kritizirala zbog prenošenja videa krajnje desnice na Twitteru u kojima se vidi kako navodno muslimanski migrant napada nizozemskog dječaka na štakama, guraju dječaka s krova i tuku ga i uništavaju kip Djevice Marije. Nije bilo moguće potvrditi njihovu točnost, ali na videu s dječakom kojega bacaju s krova jedan od napadača nosi zastavu Islamske države.



May je tijekom prošlogodišnjeg posjeta Washingtonu službeno pozvala Trumpa u Veliku Britaniju. On je na to pristao, no nije određen nikakav službeni datum.



Tillerson je u Londonu posjetio novo, milijardu dolara vrijedno američko veleposlanstvo. Trump je ranije ovog mjeseca kritizirao seobu na novu lokaciju, prozvavši ju lošim dogovorom postignutim tijekom vladavine Baracka Obame.