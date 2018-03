Tisuće na ulicama u Poljskoj zbog zakona protiv pobačaja: "Kapelice su vaše, maternice naše"

Screenshot: YouTube

TISUĆE Poljaka su u petak izašle na ulicu kako bi na "crni petak" sudjelovale u prosvjedima protiv nacrta zakona kojim bi se trebao postrožiti zakon protiv pobačaja koji je i dosad bio među najstrožima u Europi.

U Varšavi su djevojke u dobro organiziranom prosvjedu dizale uvis velike crvene kartonske ruke s natpisom STOP. Drugi su nosili transparente s različitim natpisima koji su se nerijetko rimovali, poput "Kapelice su vaše, maternice naše" i "Želimo pravo izbora, a ne strah".

Women's rights in Poland are once more in danger. Many activists we’ve spoken to have the same chilling fear: That the people in power essentially could wipe out all their rights. https://t.co/sJCpH36dyq #StopTheBan #SolidarityWithPolishWomen #CzarnyPiatek