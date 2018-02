Tisuće prosvjednika na ulicama Kijeva tražile smjenu ukrajinskog predsjednika

Foto: Hina

VIŠE tisuća pristaša bivšeg gruzijskog predsjednika Mihaila Sakašvilija izašlo je u nedjelju na ulice ukrajinske prijestolnice Kijeva tražeći smjenu predsjednika Petra Porošenka.

Procjenjuje se da je u nedjeljnim prosvjedima u središtu grada sudjelovalo 2500 tisuće ljudi, a raspoređeno je bilo oko 3000 policajaca.

Na provjede izašao i Sakašvili



Usto su se stotine prosvjednika okupile u gradovima diljem zemlje, napose u zapadnom i u središnjem dijelu Ukrajine.



Na prosvjede je pozvao Sakašvili, koji je optužen da je želio izvesti državni udar zbog čega mu je prošlog ljeta oduzeto ukrajinsko državljanstvo, a u ponedjeljak je protjeran u Poljsku.



Sakašvili, predsjednik Gruzije devet godina do 2013., preselio se u Ukrajinu nakon tamošnjeg ustanka i bio je guverner Odese od 2015. do 2016.Napustio je to mjesto nakon svađe s predsjednikom Petrom Porošenkom.Sakašvili optužuje ukrajinske vlasti za vrlo raširenu korupciju.