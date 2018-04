Tisuće učenika na ulicama SAD-a, traže strože zakone za oružje

Foto: Getty

TISUĆE učenika diljem Sjedinjenih Država danas su obilježile 19. godišnjicu pokolja u srednjoj školi Columbine i jedinstveno pozvale političare da zakonom ograniče kupnju i posjedovanje vatrenog oružja.

Organizatori su najavili da očekuju odziv 2600 škola i institucija, a prosvjed je počeo minutom šutnje za žrtve srednje škole Columbine.

My own teenage daughters walked out of school today! They’ve had enough of unchecked gun violence in this country. #NationalSchoolWalkout pic.twitter.com/JM3EpIVJzl — Shaun King (@ShaunKing) 20. travnja 2018.

Mnogi sudionici nosili su odjeću narančaste boje koja je postala zaštitni znak pokreta protiv nasilja vatrenim oružjem te transparente s porukama poput "Trebao bih se brinuti zbog ocjena, ne pištolja".

Učenici su prekinuli nastavu diljem SAD-a: u New Yorku, Detroitu, zatim Washingtonu gdje su pred Bijelom kućom prosvjedno sjedili dok su javno čitana imena žrtava nasilja.

Stony Point High School students chant “no more silence, end gun violence” as they march #NationalSchoolWalkout pic.twitter.com/gFiJQx1SKc — Ariana Garcia 🇵🇷 (@Ariana_noGrande) 20. travnja 2018.

Jedna osoba u pucnjavi ranjena i jutros

Dvojica polaznika viših razreda srednje škole Columbine ubili su 20. travnja 1999. 12 učenika i nastavnika, a zatim su počinili samoubojstvo. Od tada su se slični pokolji u školama događali diljem SAD-a.

U najnovijoj epizodi nasilja u srednjoj školi jedna je osoba ranjena jutros, a osumnjičeni je u pritvoru pošto je pucao u srednjoj školi Forest u okrugu Marion u saveznoj državi Floridi.

Drugi najveći pokolj u javnoj školi u američkoj povijesti dogodio se u Parklandu (savezna država Florida) 14. veljače kada je ubijeno 17 osoba i bio je okidač za osnutak nacionalnog učeničkog pokreta koji traži okončanje nasilja vatrenim oružjem kroz pooštrenje zakona o nošenju i prodaji oružja.

Nastavljaju s prosvjednim marševima

Predviđeno je da učenici raznim akcijama pozovu zastupnike da djeluju. Sugerirano im je da nastave prosvjedne marševe, da obilaze urede lokalnih zastupnika u Kongresu, održavaju govore te izravno utječu na birače.

Prosvjedi danas održani su ni mjesec dana nakon sličnih prosvjeda učenika iz 3000 škola pod nazivom #ENOUGH National School Walkout i nakon okupljanja diljem SAD-a 24. ožujka pod nazivom Hod za naše živote.

“What do we want?



Gun control!



When do we want it?



Now!”#NationalSchoolWalkout pic.twitter.com/Mikxt2OSsf — Scott Dworkin (@funder) 20. travnja 2018.

U SAD-u je lobi za pravo na nošenje vatrenog oružja vrlo snažan, a obećava da će učiniti sve da se usprotivi izmjeni zakona o oružju.

Dudley Brown, predsjednik ogranka Nacionalnog saveza za pravo na vatreno oružje za državu Colorado, rekao je da učenici žele "potpunu zabranu vatrenog oružja" i poručio: "Usprotivit ćemo im se na svakom koraku."