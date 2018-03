Tko će upravljati Katalonijom? Kandidati odustaju jedan za drugim

Foto: FAH

PRITVORENI kandidat za predsjednika vlade Katalonije, Jordi Sanchez, poručio je u utorak kako je spreman odustati od kandidature nakon što ga je sud odbio pustiti na uvjetnu slobodu.



Novi kandidat za upravljanje pokrajinom na obali Sredozemnog mora mogao bi biti Jordi Turull, također optužen za pobunu protiv Španjolske, ali na slobodi što mu omogućuje da bude izabran.



Sanchez, koji se od listopada nalazi u pritvoru pored Madrida, u utorak je izašao pred suca Vrhovnog suda u sklopu razmatranja njegove žalbe na ostanak u pritvoru. Sud ga je ranije odbio pustiti na uvjetnu slobodu čime mu je onemogućeno sudjelovanje na parlamentarnoj raspravi u Barceloni gdje je mogao biti izabran za predsjednika vlade.



On je postao kandidat kao drugi s liste formacije za nezavisnost Zajedno za Kataloniju nakon što mu je prvi s liste Carles Puigdemont prepustio to mjesto. Puigdemontu, bivšem predsjedniku, prijeti uhićenje povratkom iz Belgije.



Sanchez je preko svojeg odvjetnika poručio kako će i on prepustiti mjesto drugom kandidatu. „S obzirom na teškoće s kojima se suočava kako bi obavljao posao zastupnika u katalonskom parlamentu u svojstvu kandidata za predsjednika vlade, Sanchez razmatra prepustiti idućih dana svoje zastupničko mjesto“, rekao je njegov odvjetnik Jordi Pina na sudu.





Sanchez je na prijevremenim parlamentarnim izborima u Kataloniji održanima 21. prosinca izabran u parlament no od tada se nalazi u pritvoru. On je bio lider organizacije Katalonska nacionalna skupština (ANC) koja je organizirala masovna okupljanja zagovornika nezavisnosti i prosvjede uoči referenduma o nezavisnosti. Optužen je za neposluh i onemogućavanje rada policije na terenu. Pusti li ga sud na uvjetnu slobodu mogao bi se vratiti na sveučilište kao profesor.Nakon što Puigdemont i Sanchez nisu uspjeli preuzeti upravljanje Katalonijom, pokrajinom gdje nastaje 19 posto španjolskog BDP-a, zagovornici nezavisnosti ponudili su novog kandidata.

Tko je najnoviji kandidat?



To bi mogao biti 51-godišnji Jordi Turull, također s liste Zajedno za Kataloniju, rekla je u utorak Meritxell Serret, zastupnica Katalonske republikanske ljevice (ERC). ERC i Zajedno za Kataloniju bili su dogovorili i prethodne kandidate.



Turull je, pak, bio glasnogovornik Puigdemontove vlade te se protiv njega također vodi sudski postupak zbog navodne pobune protiv Španjolske nakon što je u katalonskom parlamentu 27. listopada izglasano proglašenje republike Katalonije.



Za razliku od Puigdemonta i Sancheza, on je na uvjetnoj slobodi u Barceloni čime može sudjelovati u parlamentarnoj raspravi i imenovanju. Osobno prisustvo u parlamentu uvjet je da osoba bude izabrana. Protiv Turulla se i dalje vodi postupak, kao i protiv ostalih članova bivše vlade, pa bi u slučaju proglašenja krivim on morao napustiti tu javnu funkciju ako bude imenovan predsjednikom vlade.



Katalonijom od kraja listopada direktno upravlja španjolska vlada iz Madrida.