Tko je bombaš koji je tjednima terorizirao Teksas?

OTKRIVEN je identitet serijskog bombaša iz Teksasa.

Mark Anthony Conditt ubio se jutros eksplozivnom napravom nakon sukoba s policijom u blizini motela u kojem se skrivao, u okrugu Williamson. Policija je do 24-godišnjeg Conditta došla zahvaljujući snimkama s nadzornih kamera i praćenju njegovog mobilnog telefona.

Tko je serijski bombaš iz Teksasa?

Mark Anthony Conditt imao je 24 godine. Živio je u gradu Pflugerville u Teksasu. Bio je školovan kod kuće prije odlaska na sveučilište u Austin. Prošle je godine uz očevu pomoć sagradio kuću u kojoj je živio.

A closer view of agents near 2nd and Wilbarger @KXAN_News pic.twitter.com/sYNbFmgGJi — Lauren Kravets (@LaurenKravets) March 21, 2018



I am suspect’s home. We are not identifying him at this time. DPS trooper is blocking street and asked us leave saying the home is not secure. pic.twitter.com/62g77dj7zO — Rebecca Lopez (@rlopezwfaa) March 21, 2018

Radio je u Austinu u tvrtki Crux Semiconductor kao agent prodaje, a prije toga kao tehničar za popravak računala.

An employee at Crux Manufacturing said #AustinBombing suspect Mark Conditt used to work for the company. Not sure when or if it was when the business was at this location. The company does “high precision manufacturing.” pic.twitter.com/XWSr1ZJy85 — Mary Huber (@marymhuber) March 21, 2018

Nije imao dosje. Susjedi ga opisuju kao "pristojno dijete iz fine obitelji". Jedan susjed rekao je da su se njegova djeca u mladosti družila s Condittom.

"Znam da zvuči kao klišej, ali i dalje ne mogu vjerovati", u šoku je rekao susjed, koji je odlučio pričati s medijima pod uvjetom anonimnosti.

Kako ga je policija otkrila i koji je bio njegov motiv?

Policija je pronašla sumnjive transakcije vezane uz pakete i dobila nalog za pretragu bombaševih aktivnosti na mobitelu, priopćeno je iz policije. Pretraga povijesti Google pretraživanja na mobitelu dala im je povod za sumnju da je muškarac bombaš kojeg traže. Uspoređivali su podatke prijema paketa, snimki s nadzornih kamera i praćenja mobitela.

Ključan je bio paket koji je poslao u FedEx, nakon čega ga je policija pratila do hotela u kojem je odsjeo. Conditta su pronašli putem njegovog mobitela u motelu u okrugu Williamson, a onda je uslijedila potjera. Motiv serijskih napada još uvijek nije poznat, a policijska istraga je i dalje u tijeku. Vjeruje se da je Conditt sam izradio sve bombe.

Kako se ubio?

Conditt se raznio bombom u svom autu nakon što ga je policija pronašla i krenula u potjeru za njim. Bilo je i pucnjave. Još nije poznato je li se zaista htio ubiti prije dolaska policije ili je ta bomba bila pripremljena za novi napad.

"Ne znamo gdje je bio i što je radio protekla 24 sata. Moramo biti sigurni da više nema zaostalih paketa s bombama koje je eventualno ranije poslao te smo zato i dalje na velikom oprezu", rekao je zapovjednik policije u Austinu Brian Manley.

Svima koji su sudjelovali u potrazi za Condittom čestitao je predsjednik Donald Trump putem svog Twitter profila.

AUSTIN BOMBING SUSPECT IS DEAD. Great job by law enforcement and all concerned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 21, 2018

