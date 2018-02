Tko je Dana Loesch, kraljica oružja i žena koju neki Amerikanci žele spaliti?

Foto: Getty

DESET dana prošlo je od pokolja na Floridi u kojemu je 17 ljudi ubijeno, a 14 ranjeno. Do napada vatrenim oružjem na Srednju školu Stoneman Douglas High u gradu Parklandu na Floridi došlo je nekoliko minuta prije kraja nastave.

Taj događaj bio je povod za sve više rasprava o tome treba li u Americi prodaja i posjedovanje oružja biti pod većom kontrolom od dosadašnje.

Burne rasprave koje se vode okreću se i prema Nacionalnoj udruzi za oružje (National Riffle Association) koja u SAD-u ima više od pet milijuna članova koji se bore za to da oružje bude dostupno svima. Njihova glasnogovornica Dana Loesch posebno je na meti ovih dana.

This is #DanaLoesch, who is representing the #NRA at #StudentsStandUp. This is the person who claims to care about the concerns of #ParklandStudents and who claims to be serious about #GunSafety. pic.twitter.com/0l7Jbjo4QV — The Resistance (@UniteAndResist) 22. veljače 2018.

"Mediji to vole"

Dana Loesch, 39-godišnja nekadašnja TV komentatorica i radijska voditeljica, inače poznata kao ljubiteljica oružja, privukla je svojim izjavama ogorčenje roditelja žrtava, ali i preživjelih učenika na Floridi. U svojem govoru na konferenciji Konzervativne političke akcije u Oxon Hillu Loesch je optužila medije da prizivaju smrt učenika i studenata, piše New York Times.

"Mediji vole masovne pucnjave", kazala je Loesch. "Mediji to vole. Ne kažem da vole tragedije, ali vole plač ožalošćenih majki jer im to diže tiražu", dodala je.

Elise Foley iz HuffPosta na Twitteru je napisala: "Najbitnije je bilo reći kako ljudi u medijima nisu ljudska bića s dušom, obiteljima i osjećajima, što je odvratno."

The point of all of this is to say that people in the media aren’t real human beings with souls and families and feelings, which is disgusting. https://t.co/CpP9iW3NQ2 — Elise Foley (@elisefoley) 22. veljače 2018.

"Spalite je!"

Loesch je samo nekoliko dana ranije sudjelovala na CNN-ovom forumu održanom u gradskoj vijećnici u Parklandu na Floridi gdje je pokušala roditeljima nastradalih obraniti stav organizacije koju zastupa da "oružje ne ubija ljude već ljudi koji nose oružje ubijaju ljude".

Kako je rekla, smatra da Nacionalna udruga za oružje nije kriva za pokolj u školi te da nemaju zašto preuzeti odgovornost za taj događaj.

Iz mase prisutnih čulo se kako je može biti sram, a veliki broj ljudi krenulo je prema govornici u namjeri da je napadne. S govornice je izašla uz pratnju snaga sigurnosti dok se za njom čuo povik da je treba spaliti.

Na snimci s Twittera vidi se Loesch koja izlazi uz pratnju djelatnika sigurnosti dok masa za njom urla da je može biti sram.