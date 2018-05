Tko je don Mario Zelanović, hvarski svećenik uhićen zbog pedofilije: "Veliki je domoljub"

Foto: Pixsell/Ivana Ivanovic/Ivan Cagalj

NA OTOKU Hvaru zbog sumnje na pedofiliju jučer je uhićen svećenik don Mario Zelanović.



Kako je 2015. o njemu pisala Slobodna Dalmacija, Don Mario Zelanović rođen je u Sumartinu na Braču 1946. godine, a za svećenika je zaređen 27. lipnja 1971. Od tada je župnik u Dolu na Hvaru. Uz to, 25 godina bio je župnikov suradnik u Starom Gradu, a nakon toga obavljao je i službu župnika u hvarskim župama: 15 godina u Selcima i 9 godina u Sv. Nedjelji. Deset godina proveo je kao dušobrižnik prognanika u starogradskim hotelima, a već 19 godina je svećenik i u Svirčima. Uz sve to, Zelanović je biskupijski povjerenik za pastoral pomoraca i ribara.



Inače, u župi Svirče više stoljeća održava se procesija "Za križen". Ove godine na njoj je sudjelovao premijer Plenković.



Slobodna Dalmacija je pisala kako je don Mario sa svojih 330 stabala maslina u poljima Norat i Sestrinska starina na otoku Hvaru najveći maslinar među hrvatskim svećenicima.



"Vrlo omiljen među vjernicima"



Sljedeći ulomak iz članka objavljenog 20. kolovoza 2015. u Slobodnoj Dalmaciji prenosimo u cijelosti:



"Don Mario je vrlo omiljen među vjernicima te je nadaleko poznat kao iskren, dobronamjeran i gostoljubiv čovjek, te mnogi o njemu govore da ima veliko srce. Za don Marija u njegovoj župi govore da je svjetski putnik i propovjednik, jer je propovijedao po mnogim župama Lijepe Naše, kao i na svim kontinentima, gdje su ga oni koji su ga slušali redovito prihvaćali s oduševljenjem. Uz višestruki pastoralan rad don Mario se bavi i gospodarstvom, pa ga nazivaju najvećim maslinarom među hrvatskim svećenicima.



Don Mario je i strpljivi ispovjednik i istinski Marijin štovatelj, časteći iskrenom odanošću Onu čije ime nosi", piše Slobodna Dalmacija u članku koji prenosi vijest kako je don Mario Zelanović, na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Staroga Grada na otoku Hvaru, na blagdan nebeskog zaštitnika grada, sv. Roka, dobio Nagradu grada za životno djelo kao priznanje za uspješan rad i vrlo zapažen višedesetljetni svećenički i općekulturni doprinos.



"Srce ko autobus"

U jednom drugom članku, također u Slobodnoj Dalmaciji, don Josip Bepo Franulić, župnik Zastražišća i Poljica, hvali svog kolegu svećenika.



"Naš don Mario je jednostavno dobar čovjek i svećenik - bez malicije, furbarije i falsitadi. Poznat je po svojoj uslužnosti i druželjubivosti, često automobilom prevozi ljude, pa je za njega karakteristična uzrečica 'Ima srce ko autobus'. Sklon je karitativnom radu i veliki domoljub, koji se istaknuo brigom za prognanike i izbjeglice tijekom Domovinskog rata. Strpljivi je ispovjednik, pravi Marijin štovatelj, neslužbeni duhovnik članova NK Hajduk", priča don Franulić.



Uhićen zbog sumnje na pedofiliju



Don Zelanović je jučer uhićen zbog "utvrđenog postojanja sumnje da je ostvario obilježja kaznenog djela iz članka 155., a to su bludne radnje, te članka 158. stavak 6., spolna zlouporaba djeteta mlađeg od 15 godina na štetu jedne maloljetne osobe".



"Nakon dovršenog istraživanja, 72-godišnjak je uz kaznenu prijavu jučer tijekom dana predan pritvorskom nadzorniku", priopćeno je iz policije.



Duboko žaljenje biskupa



Hvarska biskupija objavila je priopćenje za javnost u vezi s uhićenjem i započetim kriminalističkim istraživanjem jednog svećenika te biskupije, prenosi Informativna katolička agencija. Priopćenje prenosimo u cijelosti:



"Biskupski Ordinarijat u Hvaru primio je obavijest o uhićenju i započetom kriminalističkom istraživanju jednoga klerika Hvarske biskupije zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenih djela iz domene kazneno pravne zaštite djece i maloljetnika. U skladu s propisima kanonskoga prava, dijecezanski biskup izrekao je kleriku sve mjere predviđene crkvenim zakonodavstvom u takvim slučajevima.



Hvarski biskup Petar Palić izražava duboko žaljenje i suosjećanje s osobom koja je doživjela zlostavljanje i njezinom obitelji. Ujedno biskup izražava beskompromisni stav u suočavanju s takvim zloporabama koje umnogome narušavaju povjerenje i svekolike odnose unutar crkvene zajednice", piše u priopćenju Hvarske biskupije.