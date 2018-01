Tko je Ognjen Preost, slavni alkar i Mesićev miljenik osuđen za milijunsku krađu?

Foto: Sanjin Strukić/Pixsell

ZAGREBAČKI Županijski sud u srijedu je nepravomoćno osudio bivšeg ravnatelja Vojne sigurnosno-obavještajne agencije Darka Grdića i njegova zamjenika Ognjena Preosta na tri godine zatvora. Tereti ih se da su s još trojicom djelatnika VSOA-e od 2009. do 2012. godine otuđili najmanje pet milijuna kuna namijenjenih za isplate doušnicima.



Dok su Grdić i Preost dobili po tri godine zatvora, ostali su osuđeni na uvjetne kazne zatvora, Zdeslav Ivanković na uvjetnu od deset mjeseci uz rok kušnje od tri godine, Denis Lukinić na 11 mjeseci s rokom kušnje od četiri godine, dok je Tibor Mijo Kuljanić oslobođen krivnje.



Ukupno moraju vratiti 4,973.000 kuna, od toga Preost mora vratiti najviše - 3,32 milijuna kuna, dok Grdić mora vratiti 1,5 milijuna kuna, Lukinić 199.000 kuna, a Ivanković 182.000 kuna.



Ognjen Preost osvajač je Sinjske alke, a pobjeda na Alci 1992. godine, na kojoj je bio i ministar obrane Gojko Šušak, omogućila mu je uspon u vojnoj hijerarhiji.

Završio srednju pa naglo napredovao



Preost je te godine došao na Hrvatsko vojno učilište u Zagreb. Index je od dobro upućenog izvora doznao kako je Preost imao završenu samo srednju školu, no na vojnom učilištu je, kaže nam izvor, dobio posao instruktora u nastavi za minsko-eksplozivna sredstva za područje detonatora.



"Nismo ga mogli zaposliti kao nastavnika jer nije imao završenu ni višu školu, međutim zaposlen je kao instruktor za detonatore. Bio je prilično ambiciozan, a kasnije je na Vojnom učilištu bio zadužen kao stožerni časnik za sigurnosna pitanja. Iako nam je prvo došao samo sa završenom srednjom školom, kasnije je dobio visoke činove, pretpostavljam da mu je tu pomogla alkarska priča", rekao je Indexov izvor.



Sinjsku alku osvajao je od 1997. do 1999. godine, te postao miljenik novog predsjednika Stipe Mesića nakon smjene vlasti i uz čiju pomoć je kasnije napredovao u vojnoj hijerarhiji. Za Mesićeva mandata Preost postaje brigadirom, a Mesić ga je postavio za zamjenika ravnatelja Vojne sigurnosno-obavještajne službe te 2008. promovirao u najmlađega brigadnoga generala Hrvatske vojske.

Osvajač Sinjske alke



Preost je posljednji put nastupio na Sinjskoj alci 2000. godine. U to vrijeme počeli su i prosvjedi podrške Mirku Norcu, a protiv državnog vrha. Preost nije stao iza alkarskog vojvode optuženog, a kasnije i osuđenog, za ratni zločin.



Preostova supruga 2013. postala je šefica Zagrebparkinga, a on je osnovao Konjički klub Karoca koji je vlasnik nekad najvrjednijeg grla u Hrvatskoj, kobile Davite, za koju se govorilo da vrijedi više od 100.000 eura.



Preost je nakon presude rekao da su to sve sredstva iz crnog fonda koja se koriste u svakoj tajnoj službi pa tako i u VSOA-i.



"Ta su sredstva specifična i nemaju mogućnost pokrivanja onako kako se to radi u trgovačkim društvima", rekao je Preost. Na pitanje znači li to da se ono što mu se optužnicom stavlja na teret nije ni dogodilo, umjesto Preosta odgovorio je njegov odvjetnik Nenad Strukan, koji je rekao da je njegov klijent pošten časnik koji je samo radio svoj posao, i da mu je žao što je suđenje bilo zatvoreno za javnost.