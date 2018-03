TKO JE U PRAVU? Umirovljenom pilotu izraelski avioni su stare kante, generalu su odlični

Foto: Goran Stanzl/ Pixsell, 123rf, Screenshot: Nova TV



UMIROVLJENI stožerni general te prvi hrvatski veleposlanik pri NATO-u Anton Tus komentirao je sinoćnju odluku VONS-a po kojoj će Hrvatska kupiti rabljene izraelske borbene avione F-16.



"Mislim da je to pravi izbor, jer jedno je načisto - da bi Hrvatska trebala produžiti dalje treba imati taj zračni vojni ambijent u smislu zadaća koje ima u miru, a vidjeli smo koliko to znači i u Domovinskom ratu. Tako da je izbor na F-16 izuzetan, to je ono što odgovara RH zbog toga što novi avion košta dvostruko skuplje nego ovaj koji je odradio 20 godina i još ima toliko - 20 do 25 godina. A i promjene se rade velike u zrakoplovstvima i u proizvodnji, tako da je ovo vrijeme taman dobro dok su zrakoplovi od 40 godina već stari. Ovo je pozitivna i financijski povoljnija situacija koja se rješava u našem slučaju", rekao je Tus, prenosi N1.



"F16 je taktički lovac i MIG je isto ta vrsta, samo novija generacija, tako da je jedna usporedba za manje visine i moglo bi se govoriti da se F16 može boriti s ovim avionom. Kada bi MIG 29 primjerice imao radar kakav ima F16, tada bi to bilo u redu, mogle bi se postaviti i rakete kao i na F16, a ja mislim da su to Rusi već postigli. To je nova generacija i ne bih ih mogao uspoređivati", dodaje Tus.



Dodao je da će jednom pilotu od krajnjeg sjevera do juga Hrvatske trebati desetak minuta.

Tus ima potpuno drugačije mišljenje od pilota Ivana Selaka



Tus se ne slaže s umirovljenim pilotom Ivanom Selakom koji je prije dva dana kazao kako je riječ o starim avionima.

Selak je, kratko podsjetimo, u Dnevniku Nove TV preksinoć iznio niz kritika na nabavku izraelskih aviona.



"Imao sam priliku letjeti na borbenom zrakoplovu F-16.To je odličan, agilan i visoko manevribilan zrakoplov koji je dobro opremljen. SAD je ponudio blok 70,72 što je znanstvena fantastika te su tu zrakoplovi ponuđeni od Grka i Izraelaca. Zrakoplovi koji će doći u Hrvatsku, a bit će stariji od pilota koji će njima letjeti, nisu dobra opcija za Hrvatsku", kazao je.



"Ne favoriziram nijedan zrakoplov i nemam nikakav interes, ali želim upozoriti kako se naši piloti na izraelskim F-16 zasigurno neće naletjeti. Najveća mana F-16 Barak zrakoplova je što su njime letjeli Izraelci koji su najbolji piloti na svijetu i najbolje ga koriste. Oni su ga izraubali. Kad je zrakoplov proizveden 80-ih, proizvođač je jasno naveo kako je njegov životni vijek 30 godina i 8.000 sati. Ti zrakoplovi su već toliko naletjeli", zaključio je Ivan Selak.

No, Anton Tus ima potpuno drugačije mišljenje od Selaka.



"On ima te resurse, to nisu potrošeni resursi, kada bi oni bili sa životnim vijekom od 30 i više godina onda bi on bio u pravu, ali s 20 godina to je pola njegovog životnog vijeka. To još nije otpisan avion, njemu će trebati od 15 do 20 godina kada će se morati zamijeniti. To je sasvim normalno, pravi pilot jasno voli da ima novi avion. Mislim da ti avioni u normalnim resursima, samo treba provoditi redovne preglede i tehnička ispitivanja", kaže Tus o starosti aviona.