Tko to danas spašava Slavoniju? Tuđmanov sin, obiteljski nasilnik, Šeksov posinak i Ivica Jubito Kirin

U VIROVITICI je danas održana četvrta sjednica vladina Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem. Cilj ovog okupljanja bio je osigurati 2.5 milijarde eura iz EU fondova za pet slavonskih županija.



Na sjednici, kojom je predsjedao premijer Andrej Plenković, mogli su se vidjeti ljudi iz vrha hrvatske politike. Tu je bila potpredsjednica vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić, ministar financija Zdravko Marić, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac, ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić i ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek.



Osim ovih zvučnijih imena, na sjednici koja bi trebala osigurati milijarde eura za osiromašenu Slavoniju, prisustvovali su i neki saborski zastupnici, kao i čelni ljudi slavonskih županija i gradova te razvojnih agencija.



Među njima, u Savjetu za Slavoniju, Baranju i Srijem, sjedio je i Miroslav Tuđman.



Tuđmanov sin



Prije nego je sjeo u Savjet za Slavoniju, Tuđman mlađi bio je član Savjeta svoje stranke. Najpoznatiji po svom pokojnom ocu, Miroslav se cijeli život koprca u politici. U vrijeme dok je njegov otac osnivao HDZ, Miroslav je 1989. utemeljio stranku lijevog centra - Hrvatsku socijaldemokratsku stranku. Ona se trebala oslanjati na moderna europska socijaldemokratska iskustva i boriti protiv postulata Saveza komunista Hrvatske. Međutim, stranka mu je propala, a Miroslav se učlanio u HDZ.



Odrađujući posao profesora na Odsjeku za informacijske znanosti na Filozofskom fakultetu, sudjelovao je u osnivanju Hrvatske izvještajne službe. Od 1993. do 1998. i od 1999. do 2000. obnašao je dužnost ravnatelja HIS-a.



Nakon povlačenja iz špijunskih voda, 2000. opet iskušava sreću u politici. Sudjelovao je u radu manjih desničarskih stranaka, kao što su Hrvatski blok, HIP, HRAST, ali nigdje nije polučio uspjeh. Vraća se u HDZ i s njima ulazi u Sabor. Nikad se nije približio očevom političkom uspjehu.



Osim Miroslava Tuđmana, u Savjetu za Slavoniju, Baranju i Srijem, sjedio je i Ivica Kirin.



Ivica Jubito Kirin



Aktualni gradonačelnik Virovitice, u javnosti je najviše ostao upamćen zbog toga što je, kao ministar unutarnjih poslova, video servis YouTube nazvao "Jubito". Ovo je već treći Kirinov mandat, koji je 14 godina, s prekidom u vrijeme dok je obnašao dužnost ministra unutarnjih poslova, na čelu Virovitice.



Njegovim biračima nije smetalo što ga još uvijek čeka suđenje za zloupotrebu položaja i ovlasti.



Kirin je, naime, jedan od čelnika državnih institucija i tvrtki čiji su postupci u najvećoj hrvatskoj korupcijskoj aferi izdvojeni od suđenja bivšem premijeru Ivi Sanaderu, HDZ-u, Barišiću i ostalima. Jedan je od optuženika u aferi Fimi media, a Državno odvjetništvo ga tereti da je oštetio Ministarstvo unutarnjih poslova za 7,5 milijuna kuna. Osim toga, Kirina se tereti da je agenciji Fimi media plaćao fiktivne poslove ili s njima mimo procedure ugovarao stvarne poslove te da je novac završavao u HDZ-u. Bude li proglašen krivim, Kirin bi mogao biti osuđen na kaznu od šest mjeseci do deset godina zatvora.



Uz to, Kirin je jedan od sudionika afere Vepar. U prosincu 2007. godine, tadašnji ministar unutarnji poslova fotografirao se na Bilogori pozirajući uz lešinu vepra. Na fotografiji s Kirinom, čučeći uz lovinu, bio je i Mladen Markač. General Markač tada je imao status haškog optuženika i trebao je čekati početak suđenja u kućnom pritvoru. Umjesto toga, lovio je divljač s tadašnjim ministrom Kirinom. Markač je priveden i prebačen u Scheveningen, a Kirin je podnio ostavku.Osim Ivice Kirina, u Savjetu za Slavoniju, Baranju i Srijem, sjedio je i Alojz Tomašević.Požeško-slavonski župan nedavno je izbačen iz HDZ-a nakon što se otkrilo da Tomašević mlati svoju ženu. Iako je njegova supruga povukla svoje privatne optužbe, protiv Tomaševića je Općinsko državno odvjetništvo podigao službenu optužnicu za obiteljsko nasilje. Sud u Požegi potvrdio je optužnicu, a nasilni župan bi mogao završiti u zatvoru na tri godine.Tomaševiću se na teret stavlja da je od listopada 2015. do 2. listopada 2017. u obiteljskoj kući, u nakani da omalovaži svoju suprugu, učestalo joj govorio pogrdne riječi prijeteći joj pritom različitim zlom, istovremeno je rukama hvatao za vrat i pljuskao, čime je kod Mare Tomašević izazvao osjećaj straha i ugroženosti te povredu dostojanstva.Treba podsjetiti da je Mara Tomašević od samog izbijanja ove afere upozoravala da je pod velikim pritiscima jer je izašla u javnost s optužbama protiv supruga. Prije javne objave, slala je premijeru dva e-maila u kojemu je tražila njegovu pomoć i zaštitu od nasilnog muža.Alojz Tomašević govorio je na današnjem Savjetu, a riječ mu je dao premijer Plenković. Kad su premijera upitali narušava li Tomaševićeva nazočnost kredibilitet tog događaja, Plenković je rekao kako su svi župani članovi Savjeta."On više nije član HDZ-a, obnaša dužnost župana. Po meni bi bilo bolje da je dao ostavku i na to mjesto, međutim meni je puno više bitno koliko ćemo novaca, novih radnih mjesta i perspektiva donijeti Slavoniji, nego nekakve male situacije, koje su na žalost loše, ali se događaju, i s njima se nosimo. To nije bitno za današnji događaj", ustvrdio je Plenković.Osim Alojza Tomaševića, u Savjetu za Slavoniju, Baranju i Srijem, sjedio je i Karlo Ressler.Mladi Šeksov posinak postao je poznat u javnosti nakon što ga je premijer Plenković imenovao na čelo radne skupine koja piše statut HDZ-a. Ressler je sad formalno Plenkovićev savjetnik, a na tu funkciju je dospio nakon što je prije toga bio Plenkovićev asistent u Europskom parlamentu. Tamo ga je ubacio Šeks, zajedno s grupicom zlatne mladeži.Prije nego što je postao Plenkovićev asistent, Ressler je odradio praksu u odvjetničkom uredu Ljerke Šeparović, supruge Miroslava Šeparovića, predsjednika Ustavnog suda nedavno optuženog za plagiranja doktorata i Šeksovog kuma.28-godišnji Karlo na Twitteru hvali svoju stranku i žali se kako je kršćanstvo najprogonjenija religija današnjice. Na njegovom Facebook profilu objavio je sliku s izmišljenim citatom Winstona Churchilla o ljevici: "The fascist of the future will call themselves anti-fascists." Na komentar prijatelja da slavni engleski političar to zapravo nikada nije rekao, Ressler mu je odgovorio: "Hvala Ivane. Svejedno ima nešto u tome."