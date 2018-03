Tko to Hrvatima nameće rodnu ideologiju? Muškarci u haljinama

Foto: Index/Pixsell/Dusko Jaramaz



"NAJPAMETNIJI trik iskorišten u propagandi protiv Njemačke za vrijeme rata je bio optužiti Njemačku za ono što su naši neprijatelji sami radili", izjavio je nacistički šef propagande Joseph Goebbels na skupu nacionalsocijalističke stranke u Nuernbergu održanom 1934. godine.



Apriorno optuživanje protivnika za ono što sam radiš zaista je itekako uspješan propagandni trik kojim se služe mnogi koji društvu žele nametnuti svoje ideje i to najčešće kroz širenje straha i/ili moralne panike.



Zajednički nazivnik protivnika Istanbulske - Katolička crkva



Upravo to je ono što se događa u hrvatskom društvu u vezi s ratifikacijom Istanbulske konvencije, a posebno nakon što je premijer i šef HDZ-a Andrej Plenković najavio da će Istanbulska konvencija uskoro biti poslana na ratifikaciju u sabor.



Nakon te najave, na noge su se digli hrvatski biskupi, katoličke udruge, udovice veterana (koje se opet pozivaju na biskupe), ekstremno desne stranke (koje se također pozivaju na stavove Crkve), ali i dio vodstva HDZ-a koji se, pogađate, u argumentiranju protiv Istanbulske konvencije također poziva na kršćanstvo odnosno na tvrdnje koje dolaze isključivo iz crkvenih redova.



Zajednički nazivnik svim protivnicima Istanbulske je jasan - Katolička crkva. I biskupi i njihovi sateliti tvrde da Istanbulska konvencija "nameće rodnu ideologiju".



Prema definiciji Vijeća Europe rod je "društveno konstruirana definicija muškarca i žene". Radi se, dakle, o društvenom oblikovanju biološkog spola, određeno shvaćanjem zadataka, djelovanja i uloga pripisanih muškarcima i ženama, u društvu, u javnom i privatnom životu. To je kulturološki specifična definicija ženskosti i muškosti, i prema tome je promjenljiva u vremenu i prostoru.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA



Tko to, dakle, u Hrvatskoj zapravo nameće "rodnu ideologiju"? Odgovor je savršeno jasan - to su muškarci u haljinama, koji su se zakleli na doživotnu apstinenciju od seksa, koji nemaju obitelji, ali zato imaju nešto drugo - ideju o tome kako bi muškarci i žene trebali funkcionirati u društvu, a u skladu sa svojim spolom.



Ti muškarci u haljinama tako zamišljaju žene isključivo kao pokorne domaćice i majke, čije su najvažnije uloge rađanje i odgoj što je moguće većeg broja djece. Ako to nije rodna ideologija - što jest?



Što je to ako ne rodna ideologija?



Tako će žene koje ne žele imati djecu, dakle one koje svojom voljom odstupaju od uloge koja joj je zadana od strane muškaraca u haljinama, bez pardona prozvati neodgovornima i opasnima za društvo.



Ako to nije rodna ideologija, što jest? Ono što je posebno licemjerno je kad dolazi od muškaraca koji i sami odstupaju od uloga koje su odredili drugima. Muškarci trebaju biti glave obitelji i zarađivati za nju - osim ako ti muškarci nose haljine, nemaju obitelji ni djece, a plaćeni su iz naših džepova. Žene trebaju rađati i odgajati djecu, osim ako se radi o ženama koje peru rublje (i haljine) gore navedenih muškaraca.



Muškarci u haljinama tako pričaju o "naravnom zakonu" i "biološkoj određenosti" muškaraca i žena - osim kad to trebaju primijeniti na sebe. I upravo zbog toga ih treba mirno saslušati i potom - hladno ignorirati.



Prihvatimo li ideju da nam život određuju muškarci u haljinama koji se zgražaju nad idejom da muškarac nosi haljinu, prihvatili smo da ne živimo u sekularnoj, nego vjerskoj državi. A kamo to vodi, nije teško pogoditi - dovoljno je pogledati primjere Poljske, Saudijske Arabije i Irana.



*Stavovi izneseni u kolumnama i komentarima su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije Index.hr portala