Todorić: Dokument koji je Peruško objavio prije tri dana, ja sam izradio još 2017., imam dokaz

IVICA TODORIĆ objavio je danas na svom blogu novi post u kojem tvrdi da je plan restrukturiranja Agrokora, koji je izvanredna uprava prezentirala prije tri dana, identičan planu koji je menadžment Agrokora izradio još u veljači prošle godine.



Što Izvanredna uprava duže traje, to će šteta za sve dionike Agrokora biti veća, i to sam, nažalost, pokazalo se punim pravom, primjerima obrazložio više puta. A sve to će značiti veću ( težu ) odgovornost za Plenkovića, Dalić i društvo koji tu štetu proizvode..



Međutim, iz dana u dan Plenkoviću, Dalićki, Knighthead-u projekt se ruši kao kula od karata. Vidljivo je da su u očajnom stanju, i sada igraju na sve ili ništa.



Agrokor je 03. svibnja 2018. objavio dokument ( "Nacrt sporazuma o ključnim elementima nagodbe u skladu sa članom 43 i u zakona – skraćeno „ključni elementi") kojim pokušava izvršiti nesmiljeni propagandni pritisak na sve dionike, da je „nagodba gotova", međutim to je jaako daleko od istine.



Kad je riječ o dokumentaciji Izvanredne uprave Agrokora iz, kako ih oni zovu, „ ključnih elemenata", a koji se odnose na pripremu Agrokora za poslovno i financijsko restrukturiranje, prezentirat ću vam dva dokumenta koje je menadžment Agrokora sa mnom na čelu izradio još u veljači 2017. godine. Riječ je, naime, o potpuno identičnim dokumentima koje sam osobno naručio i koji su mogli u bilo kojem trenutku biti implementirani! To su dokumenti koji čak imaju i iste autore i iste potpisnike! Ovo je potpuno NEVJEROJATNO - dionicima i javnosti prezentiraju potpuno identične dokumente koje smo mi napravili prije 15 mjeseci. Zašto su onda oteli Agrokor i što su točno radili godinu i mjesec dana!!? Sve je jasno - oteli su Agrokor kako bi nakon godinu dana nesmiljene pljačke ponudili isto rješenje koje sam imao spremno! Je li to uistinu moguće? Nažalost, da. Prezentacije možete vidjeti OVDJE.



Agrokor je imao redovno poslovanje, imao je strateške planove u nekoliko smjerova i kad su nas upravo ti ljudi napali (Knighthead, Plenković, Dalić i njihove organizirane grupe), odlučili smo se na oblik restrukturiranja koji je u takvim okolnostima bio najoptimalniji. Dalić, Plenković i Knighthead sve su to znali i u tom trenutku su donijeli protuustavnu odluku da otmu Agrokor.

Dakle, ova faza okvira restrukturiranja je bila spremna prije 15 mjeseci i to u sporazumu sa najvećim vjerovnicima Agrokora koji su Agrokoru dali podršku.

A što su oni radili 15 mjeseci? Kolike su štete napravili Hrvatskoj ?



-Nacionalizirali su privatno.

-15 mjeseci traje urušavanje Agrokora.

-Knightheadu se omogućava nevjerojatna protupravna dobit.

-Povezanoj družini se omogućava izvlačenje ogromne količine novaca.

Možda je nepotrebno pitanje zašto nas je hrvatska vlada zaustavila i otela kompaniju vlasnicima koji su je sami mogli restrukturirati kao što se vidi iz dokumenata? Ako ovo nije kriminal, kako nazvati ovo što se u Agrokoru radi pod političkim sponzorstvom bez ikakve kontrole?



Ovi dokumenti najbolje pokazuju da nikakve potrebe za donošenjem Lex Agrokora nije bilo, da mi je oduzeto pravo da sam restrukturiram kompaniju za što su postojale sve podloge koje je, identične, Izvanredna uprava "izmislila " petnaest mjeseci kasnije . Manipulacijama, lažima i friziranjem dokumentacije pokušavaju opravdati stotine milijuna nepotrebnih troškova i milijarde šteta koje su prouzročili i Agrokoru i Hrvatskoj. No, nećete uspjeti gospodo! Trag vaših kriminalnih radnji je nemoguće sakriti, a otkrit će ga uskoro, kao i svakog upletenog pojedinca, uvjeren sam, pravna država", stoji u objavi.