Todorić neće morati platiti milijune za privatni otok, država pustila da mu dug ode u zastaru

Screenshot: HRT



DA VLASNIK Agrokora već godinama potpuno raspolaže otokom Smokvica vela kod Rogoznice, javna je tajna. No, nedavno je otkriveno da država ne samo da nije godinama naplaćivala koncesiju za korištenje otoka, nego i da će Todorićev dug otići u zastaru.



>> Banke će spasiti Agrokor, a za gazdom Todorićem pustiti vodu i spustiti dasku



>> KRAJ JE SVE BLIŽE Vjerovnici ne vjeruju da Todorić može vratiti dugove: "To je tempirana bomba"



>> Rusi okreću leđa Todoriću, a dužan im je stotine milijuna eura



Otok Smokvica vela kod Rogoznice u vlasništvu je države, a u bivšoj državi koristila ga je vojska. Kad se 90-ih JNA povukla s tog otoka, Ministarstvo obrane nije bilo zainteresirano za njega, pa su ga općinske vlasti 1995. na 30-godišnji zakup dale tvrtku Grafoplast u vlasništvu Ante Lušića, praunuka nekadašnjeg vlasnika otoka.



Todorić kupio tvrtku koja je imala otok u zakupu



"U ugovoru između MORH-a i općine izričito stoji da se ne plaća zakup, ali sve što zakupnik napravi na otoku, sva infrastruktura i zgrade, sve to nakon 30 godina prelazi u vlasništvo RH", rekao je za HRT direktor Grafoplasta Ante Lušić, koji je nakon potpisivanja ugovora počeo obnavljati zapuštene zgrade, izgradio je šetnicu, a počeli su dolaziti i prvi turisti - oni itekako dubokog džepa.







No, 1999. Ministarstvo obrane zatražilo je raskid ugovora, a pričom se neko vrijeme bavilo i Državno odvjetništvo, javlja HRT. Sedam godina kasnije tvrtku Grafoplast u cijelosti je od Ante Lušića kupio Agorokor Ivice Todorića, a s njom i pravo na korištenje otoka Smokvica vela.2007. godine prema odluci suda ugovor o zakupu iz 1995. je poništen, a tek 2011. Agencija za upravljanje državnom imovinom počela je računati koliko je zakupac dužan."Sve je bilo pripremljeno početkom 2012. za naplatu, bila je spremna odluka za Vladu, ali nikad nije realizirana", pojašnjava Tomislav Boban, državni tajnik u Ministarstvu državne imovine.Zanimljivo je da dug za prve četiri godine otkad je ugovor poništen, a otok je preuzela obitelj Todorić, neće nikad biti naplaćen jer je - otišao u zastaru. Prošle je godine novo Ministarstvo državne imovine ponovno računalo iznos duga i došlo do svote veće od 26 milijuna kuna, javlja HRT.Tomislav Boban iz Ministarstva za državnu imovinu najavio je kako uz naplatu dugova koji nisu otišli u zastaru, planiraju i konačno legalizirati zakup otoka."Pripremamo tender za najam otoka za budućnost i to planiramo posložiti već ovaj tjedan obzirom da imamo procjenu", rekao je Boban.Da cijela priča bude još luđa, službena namjena otoka Smokvica vela i dalje je vojna, a da bi se otok počeo koristiti u turističke svrhe, potrebno je mijenjati prostorni plan.