Todorić: Plenković i Dalićka osramotili su Hrvatsku, i on mora podnijeti ostavku

PUTEM bloga popodne se javio i Ivica Todorić. "Plenkoviću, ti si na potezu", naslov je teksta u kojem bivši šef Agrokora likuje nad smjenom Martine Dalić. Usput, Plenkoviću otvoreno poručuje kako je i on izravno umiješan.



"Želim ukazati na sljedeće, od 20.10.2016. god. kada je izglasano povjerenje sadašnjoj Vladi RH, pa do 12.02.2017.g. sa mnom kao vlasnikom ili s bilo kim iz menadžmenta Agrokora nitko iz bilo koje državne institucije nije kontaktirao, niti razgovarao.



Doduše, očito su Dalićka i njezini iz Grupe Borg s Agrokorovim krticama aktivno surađivali, mjesecima izuzimali službenu povjerljivu dokumentaciju i to je pravi posao za DORH koji može lako izuzeti prezentaciju Vladi koju je imao Ramljak prije nego je postao vladin povjerenik. Tako bi se lako utvrdio izvor podataka i dokumenata.



Posebno naglašavam činjenicu da je Ramljak prije izglasavanja Lex Agrokora imao prezentaciju u Vladi a svi znamo u kakvom je tada statusu bio. Bio je, otkrivaju mailovi, član Dalićkine privatne tajne Grupe Borg. Plenković je, kako su pokazali mailovi, o svemu bio informiran što nedvojbeno znači da je imao punu kontrolu nad procesom otimanja Agrokora. Kako je mogao u Vladi primati ljude koji su dolazili do dokumentacije dolazili protuzakonito? Tim ljudima je Dalićka davala povjerljivu dokumentaciju od hrvatske kompanije, čime su poništili sve norme demokracije i pravne države. Svaki premijer svake demokratske zemlje odstupio bi istoga trenutka. Ovo je, premijeru Plenkoviću neobranjivo. Svojim ste očito isplaniranim potezima Agrokor pretvorili u PLIJEN privatnih interesa, postali ste Plijenković. A to, jednostavno, nije dopustivo.



A pazite ovo - sa menadžmentom Agrokora nikada nitko osim na tajnom sastanku (koji je bio samo čisti spin, a ne neki sastanak) nije ni „ A „ progovorio. Zašto me nitko nije bar pitao da li sam u problemima? Da li tako jedna Vlada postupa sa najvećom kompanijom u državi je jednostavno neshvatljivo.



Pazite, da je Agrokor i bio u problemima, trebalo je s nama razgovarati, utvrditi eventualne razmjere problema i pitati nas za rješenja koja smo, kako sam već više puta dokazao, imali na stolu. Za razliku od takve komunikacije, privatnim su nas tajnim Grupama radi pribavljanja vlastite koristi planski uništavati.



Mislim da nakon ovih novih činjenica Plenković mora podnijeti ostavku!Premijer Plenković i Dalić i njihove „Grupe“ nanijeli su ogromne financijske i političku štetu, posramili su Hrvatsku, a tek će je posramiti. Pišem mu danima- što više čeka, to će biti više štete!Znate li zašto sam u moje poruke tako uvjeren?Znam da je ono što sam gradio i izgradio konkurentno i najuspješnije , a što nikome u ovom djelu EU nije uspjelo . Bio sam sam protiv svih, pa ponekad i protiv javnosti. Vidite, uvijek sam posao i sve uspjehe sportski prihvaćao pri čemu se mora razumjeti da sam bio prvi na tržištu cijele srednje i jugoistočne Europe?Gradio sam Agrokor 40 godina na najpošteniji način i stvarno smo svih mojih 60 000 ljudi, moj menadžment i ja ogromna žrtva tog našega zajedničkoga doprinosa društvu.Isto tako znam da je ovo što rade Plenković, Dalić i „Grupe“ duboko protuzakonito i nemoralno te da svakim danom proizvodi štetu državi, HDZ-u, hrvatskim građanima i sve nas zajedno vodi u močvaru", napisao je Todorić.