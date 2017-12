Todorić se oglasio na blogu i opet napao Plenkovića: Spriječili ste renesansu Hrvatske

Foto:FaH

IVICA TODORIĆ opet se oglasio na svojem blogu, ovaj put kako bi prokomentirao intervju u kojem je premijer Plenković govorio o tome što je vlada sve spriječila u slučaju oko Agrokora.



Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

"Premijeru, evo što ste napravili"



"U intervjuu emitiranom na HRT-u 23. prosinca 2017., premijer Plenković je, između ostaloga, izjavio sljedeće: „Imam dojam da javnost nije ni svjesna što smo sve spriječili”.



Nadam se da je premijer Plenković, pod ovim „što smo sve spriječili“, mislio na Davora Božinovića, Martinu Dalić i sebe osobno, a ne na Vladu RH i zastupnike u Hrvatskom saboru.



Premijeru Plenkoviću, evo što ste sve napravili, a onda i spriječili!



1) Prigrlili ste lešinarske fondove, ljude iz CAIB-a te razne njihove skupine, koji su radi osobne koristi, a uz Vašu pomoć, oteli najveću hrvatsku kompaniju i preuzeli ju na upravljanje. Sada tu istu kompaniju oni pljačkaju, a da bi kao pravi profesionalci odradili posao do kraja i zameli svoje tragove, u potpunosti će likvidirati Agrokor.



2) Premijeru Plenkoviću, sve što ste radili vezano uz situaciju u Agrokoru, radili ste u najvećoj tajnosti, daleko od očiju javnosti. Skrivali ste se od hrvatskih građana, vlasnika, ali i svih ostalih dionika uključenih u procese oko Agrokora. I naša dva susreta, koja sam održao s Vama kao predsjednikom Vlade RH, održana su u tajnosti, obavijena velom tajne i mraka.



Oteli ste i nacionalizirali Agrokor, najveću hrvatsku i regionalnu kompaniju, a da pri tome, prilikom naša dva zajednička susreta, niste imali hrabrosti niti jednu jedinu riječi o tome reći. Tek ste 28. rujna 2017., nekoliko mjeseci nakon izglasavanja Lex Agrokora, na otvorenom dijelu sjednice Vlade RH, javnosti ponudili odgovor zašto ste krenuli u nacionalizaciju Agrokora. No, razlozi koje ste tom prilikom naveli su izmišljeni, a iznesene činjenice u potpunosti netočne. O tome sam već pisao, a narednih ću dana iznijeti i dodatne argumente", poručio je.

"Vlada je započela uništenje reputacije Agrokora"



"3) Dana 14. ožujka 2017. Vlada RH je započela aktivnosti uništenja reputacije Agrokora i mene osobno i to na način da se ciljanim političkim i medijskim linčem te prijetnjama raznim institucijama, stvorio strah i kaos. Sinkronizirani medijski i politički napadi na Agrokor, kojima je jedini cilj bio otimanje Agrokora iz ruku njegovih vlasnika, rezultirali su rastom nepovjerenja među svim bitnim sudionicima na tržištu: kreditorima, poslovnim partnerima, zaposlenicima, menadžmentom, rating agencijama, kupcima itd.



4) Premijeru Plenkoviću, isplanirali ste četiri osnovne poluge na osnovu kojih provodite svoje bezakonje nad Agrokorom, a onda i nad čitavom hrvatskom ekonomijom:



a) Ramljak i skupine zaštićeni su Lex Agrokorom, što god radili.



Osnovni cilj pisaca Lex Agrokora (Dalić, Šavorić, Ramljak) bio je najprije zaobići sud, a onda i ostale dionike u odlučivanju (kao što sam to već pisao). Drugi važan cilj bio je da izvanredni povjerenik Ante Ramljak i različite interesne skupine budu zaštićeni od možebitnih procesa (tužbi), ma što radili i kakve god odluke donosili. Tako na primjer oni mogu potpisati ugovore kakve god hoće, s kime god hoće i pod uvjetima kakve god hoće. Mogu izraditi godišnje izvješće, izdati ga i potpisati, bez obzira je li sve u skladu sa zakonskim propisima. Mogu u potpunosti netransparentno odlučivati kome će priznati potraživanja i u kojem omjeru, a kome neće, kao i kome će izvršiti plaćanja i u kojem iznosu, a kome neće. Jednom riječju, mogu raditi što god hoće, a da za to ne mogu i neće odgovarati.



Sve navedeno omogućio im je neustavni Lex Agrokor, prema kojemu izvanredni povjerenik odluke donosi bez kontrole suda, dakle, sam ili uz suglasnost privremenog vjerovničkog vijeća kojega sam bira. Kako sam to već nekoliko puta istaknuo, Lex Agrokor je napisan da bi Martina Dalić i njezini partneri imali svoj privatni deal", dodao je.

"Ramljak je marioneta u rukama Knightheada, Dalić i skupina"



"b) Nakon otvaranje postupka izvanredne uprave, ovlasti svih tijela društva prelaze na izvanrednog povjerenika Antu Ramljaka, koji je marioneta u rukama Knightheada, Dalić i skupina.



Kao alibi za svoje odluke, izvanredni povjerenik Ante Ramljak koristi revidirana financijska izvješća Agrokora za 2015./2016. godinu, izrađena od Agrokora (čitaj Knighthead) a revidirana od PWC.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Kada se temeljito analizira revizorsko izvješće PWC-a za Agrokor za 2015./2016. godinu, jednostavno se može utvrditi da financijski izvještaji Agrokora, odnosno Ramljaka (čitaj Knighthead) , a koje on i drugi prezentiraju kao PWC, u dobrom dijelu nisu potvrđeni od strane PWC-a.Drugim riječima, financijski izvještaji Ante Ramljaka temelje se na izmišljenim brojkama i činjenicama!Doduše, PWC nije demantirao niti povukao revizorsko mišljenje Agrokora za 2015. i 2016. godinu, iako isto u ovome trenutku proizvodi ogromnu materijalnu, industrijsku, ljudsku i nacionalnu štetu za Republiku Hrvatsku.O ovim izuzetno važnim činjenicama, koje ukazuju na značajnu protuustavnost, protuzakonitost, a u konačnici i veliki kriminal koji se već dogodio ili će se tek dogoditi (milijarde eura), rijetko se govori.Jedino o čemu se priča je nekakva nagodba, ali što je temelj takve nagodbe? Da li za nagodbu može biti protuustavni Lex koji je omogućio čitav niz protuustavnih, protuzakonitih odluka koje materijalno i pravno utiču, a tek će utjecati na financijsku i pravnu poziciju cijelog Agrokora, i njegovih supsidijara pa gdje god bili i kako se god zvali, koja omogućava pljačku Agrokora i uništenje dobrog dijela hrvatske ekonomije? Da li temelj za nagodbu mogu biti financijska izvješća Agrokora u kojima je revizor mnogo toga odbio potvrditi kao što je odbio potvrditi i sam konačni rezultat? Da li za nagodbu može biti temelj različite pravne pozicije unutar cijele Grupe, kao i odnosi sa vjerovnicima,vlasnicima?Vidjet ćete do čega će sve ovo dovesti.c) Izvanredna uprava i Ramljak koriste se infrastrukturom Agrokora, posebno novcem i to u izobilju.d) Izvanredna uprava Agrokora dobila je političko pokroviteljstvo HDZ-a, ali vjerojatno ne i za protuustavnost i kriminal.

"Mudro ste šutjeli i nudili čokoladice (nadam se Kraševe)"



"Zaključno, postavlja se pitanje, što ste Vi to premijeru Plenkoviću spriječili?



Prvo i najvažnije, spriječili ste da Agrokor prehrambena industrija u ljeto 2017. bude izlistana na Londonskoj burzi, uz vrijednost od 2-3 mlrd. eura. 10 godina se u ovo ulagalo i pripremalo! Da li možete razumjeti što bi to za Hrvatsku značilo? „Same zvijezde“!!



Spriječili ste renesansu Hrvatske i hrvatske ekonomije.

Spriječili ste dizanje vrijednosti hrvatske burze, industrije, imovine itd.

Spriječili ste ulagače da konačno dođu u Hrvatsku.

Spriječili ste padanje troškova kapitala u Hrvatskoj.

Spriječili ste značajno dizanje rejtinga Republike Hrvatske.

Spriječili ste tisuću novozaposlenih u Agrokoru u 2017.

Spriječili ste dizanje plaća u Agrokoru.

Spriječili ste otvaranje nekoliko novih proizvodnih pogona koji bi smanjili uvoz u Republiku Hrvatsku.

Spriječili ste da Agrokor u 2017. uprihoduje 500 mil. eura više u odnosu na 2016....

Neizmjerno puno toga ste spriječili, premijeru Plenkoviću. Kada sam se susreo s Vama ta dva puta na sastancima, mudro ste šutjeli i nudili čokoladice (nadam se Kraševe), ali me niste imali hrabrosti pitati o našim planovima u vezi Agrokora, već ste u tajnosti, iza leđa, pisali zakon koji iza sebe ostavlja jedino „spaljenu zemlju“, u doslovnom i figurativnom smislu", poručio je Todorić.