Todorić se prisjetio kako mu je Dalić prijetila: "Stvarno je bilo zastrašujuće"

Foto: Fah/Blog



IVICA Todorić oglasio se na svojem blogu. Ovaj put prokomentirao je mailove Marine Dalić koje je Index objavio, a još je jednom ustvrdio i kako mu je Martina Dalić prijetila.

>>OBJAVLJUJEMO NOVE MAILOVE Tko je odabrao glavne savjetnike za spas Agrokora? Pa, Dalićkini momci s hotmaila



>>OBJAVLJUJEMO MAILOVE MARTINE DALIĆ Ovo je dokaz da je Plenković znao baš sve o Agrokoru



Njegovu objavu prenosimo cijelosti.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Javnost je dobila potvrdu organiziranja grupe ljudi u kriminalnu skupinu"



"Nakon što sam vidio mailove objavljene na jednom od hrvatskih informativnih portala želim se svakako referirati na dio sadržaja tih začudnih, neuobičajenih, a istovremeno strašnih dokumenata koji ruše sve uzuse demokracije i pravne države. Pisat ću i o negativnom utjecaju Vlade na banke na štetu Agrokora, i to ne svima na koje vršen nedopušteni pritisak, već za samo o nevjerojatnom odnosu prema Agrokorovim investitorima s kojima je ministrica Dalić, što je vidljivo iz mailova, kontaktirala i teme sa sastanaka s njima podijelila s ljudima koji nisu službenici Vlade niti državni dužnosnici. A to je, najblaže rečeno, zastrašujući primjer trgovine utjecajem i neovlaštenog plasiranja povjerljivih informacija skupini koja s Vladom čak nema niti poslovni ugovor.



Dio komentatora, iščitavam iz medija, pokušava relativizirati značaj ovih mailova. No, moram ustvrditi da oni govore o iznimno važnim i ozbiljnim činjenicama i potvrđuju sve ono što mjesecima govorim . O odnosu prema vladavini prava i o državnome intervencionizmu koji će Hrvatsku koštati milijarde te o kriminalnim radnjama vrha vlasti .



Objavom mailova ministrice Dalić javnost je dobila potvrdu organiziranja grupe ljudi u kriminalnu skupinu koja je planirala i organizirano radila na otimanju privatnog vlasništava zbog osobne financijske koristi. To je sada nedvojbeno.



Kazneno sam ih prijavio za udruživanje u zločinačku organizaciju a upravo i ovi mailovi potvrđuju nepobitnim činjenicama osnovanost moje tužbe", objavio je Todorić.



"Stvarno je bilo zastrašujuće"



Todorić u svojem blogu tvrdi da mu je Martina Dalić prijetila. Napisao je i što je Dalić navodno tražila od njega, a kaže i kako su ti zahtjevi zapravo bili premijerova poruka upućena njemu.



"Iz mailova se vidi da su 28.02..2017. godine pripadnici skupine pripremali „sporazum“ između Vlade, Agrokora i Ivice Todorića, (kojeg meni nisu nikada pokazali). Sada se jasno vidi da se taj sporazum, koji mi nikada nije dostavljen, vezan uz sastanak ministrice Dalić i mene koji je održan 16.3.2017. godine u Agrokoru, a o kojem sam već u nekoliko navrata pisao. Na tom mi je sastanku ministrica Dalić, nakon nekoliko uvodnih rečenica, uputila ove riječi: “Todoriću vi ćete registrirati SPV (nisam pitao gdje), prenijet ćete svoje dionice Agrokora u taj SPV, a SPV će formirati skupštinu, postaviti nadzorni odbor i vi odlazite iz firme (moram biti iskren, nisam pitao tko bi bio novi vlasnik SPV-a).” Ja sam odgovorio; “osobno nemam, nikakvih problema s tim, ja to mogu jednostavno napraviti, ali da onda vi i vaši (ja sam rekao matamudani) to upropastite, pa da ja odgovaram, taj film nećete gledati. Vi ste vlast, imate represivni aparat, radite sto hoćete, ali prijedlog vam ne prolazi.” Nije se dugo zadržala.



Ovaj zahtjev ministrice Dalić je, ustvari, ogromna prijetnja. Tu su i njezine druge prijetnje prema meni i mojoj djeci. Govorila da će biti strašno, da sklanjamo unučad, da odemo iz Hrvatske. Stvarno je bilo zastrašujuće. Razumio sam da mi je poslana poruka premijera Vlade. Već u to vrijeme bili smo informirani o govoru zamjenika predsjednika HDZ-a gospodina Brkića na sjednici predsjedništva HDZ -a koji je napao neku navodno lošu situaciju u Agrokoru. Napadali su nas javno predsjednik Sabora Božo Petrov, ministar unutarnjih poslova i drugi. Bilo je i drugih pritisaka kao onaj Marice Vidaković iz Kraša koja je govorila da će dovesti desetke tisuća ljudi pred upravu Agrokora. Sve te prijetnje i pritisci bili su toliko značajni da sam , kad se izglasao zakon, bio primoran potpisati pristanak zakonu Lex Agrokor. (iako je zakon napisan tako da se može aktivirati i bez mene, u tom trenutku je za kompaniju koja je izlistana na burzi! bilo mnogo manje pogubno da to učinim sam)", dodao je.



"Te aktivnosti Vlade napravile su enormne štete kompaniji Agrokor"



"Ministrica Dalić i njezine skupine sastajale su se s financijskim investitorima Agrokora, govorili su im o Agrokorovim problemima i pridobivali banke kako ne bi više podržavale Agrokor. Upravo nešto nevjerojatno i potpuno neuobičajeno u slobodnoj tržišnoj ekonomiji kakvom se Hrvatska naziva ! Iz mailova koji su objavljeni vidi se da je Martina Dalić razgovarala sa Sber Bankom, da je odvjetnički ured Šavorić pripremala da ide u London, gdje bi našim investitorima trebali kazati kako se moraju javiti Vladi, jer u Hrvatskoj se ne može investirati bez države. Ponovno nevjerojatno !



Te aktivnosti Vlade napravile su enormne štete kompaniji Agrokor i onemogućavale nas u daljnjem uspješnom restrukturiranju i poslovanju", zaključio je Todorić na blogu.

Želite li momentalno primiti obavijest o svakom objavljenom članku vezanom uz mailove Martine Dalić oko Agrokora instalirajte Index.me aplikaciju i pretplatite se besplatno na tag: Agrokor



Index.me aplikaciju za android besplatno možete preuzeti na ovom linku, dok iPhone aplikaciju možete preuzeti ovdje.