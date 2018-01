Tomašević izbačen iz HDZ-a

Foto: Hina

ALOJZ Tomašević, župan Požeško-slavonske županije kojeg se tereti za nasilje u obitelji, izbačen je iz HDZ-a.



Rezultat je to telefonske sjednice Predsjedništva HDZ-a održane danas poslijepodne. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.



"Predsjedništvo i Nacionalno vijeće HDZ-a na sjednici održanoj 21. prosinca 2017. donijelo je jednoglasni zaključak da Alojz Tomašević podnese ostavku na mjesto župana.

Na temelju članka 48. stavka 1. i 3. Statuta Hrvatske demokratske zajednice, Predsjedništvo HDZ-a na telefonskoj sjednici održanoj 9. siječnja 2018. jednoglasno je donijelo Odluku o pokretanju stegovnog postupka protiv člana Središnjeg odbora HDZ-a Alojza Tomaševića pred Visokim časnim sudom zbog teže povrede obveze člana HDZ-a (članak 45. Statuta HDZ-a).

"Odabrao je krivi put"



Predsjedništvo HDZ-a predlaže Visokom časnom sudu izricanje stegovne mjere bezuvjetnog isključenja iz HDZ-a (članak 44. stavak 2. i 5. Statuta).



Alojz Tomašević odabrao je krivi put na štetu Požeško-slavonske županije i HDZ-a umjesto da je postupio moralno i politički odgovorno te odstupio s mjesta župana - realno sagledavši okolnosti u kojima se našao te imajući u vidu odgovornost prema biračima i stranci koja ga je kandidirala", stoji u priopćenju HDZ-a.



Tomašević je danas, podsjetimo, odbio napustiti funkciju župana iako je HDZ od njega to zatražio. Alojz Tomašević je u priopćenju medijima ustvrdio kako nema namjeru podnijeti ostavku, ali će zato zatražiti brisanje iz članstva HDZ-a, no samo dok ne završi sudski postupak koji se protiv njega vodi zbog obiteljskog nasilja.

Tomaševiću je HDZ druga obitelj



"Hrvatsku demokratsku zajednicu mogu slobodno nazvati mojom drugom obitelji, gdje sam stekao velik broj prijatelja i upoznao mnoge uglednike u Republici Hrvatskoj.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Zahvaljujem se stanovnicima Požeško-slavonske županije i svim glasačima koji su me izabrali na ovu časnu dužnost župana koju obnašam i koju ću obnašati u narednom periodu u vašem interesu, sve dok mi vi budete davali potporu.Zahvaljujem se i svim županijskim vijećnicima, saborskom zastupniku te gradonačelnicama, gradonačelnicima i načelnicima općina na dosadašnjoj suradnji i vjerujem da ću njihovu potporu kao župan imati i u narednom vremenu te zajednički provoditi one programe i projekte koje smo zacrtali u planu razvoja.Obećajem da ću još intenzivnije i s više želje, znanja i entuzijazma nastaviti raditi u narednom periodu, što ću i dokazati.Zahvaljujem se i predsjedniku Hrvatske demokratske zajednice i predsjedniku Vlade Republike Hrvatske g. Andreju Plenkoviću, svim ministrima i dužnosnicima s kojima zajednički radimo na provođenju planova te na boljitku i podizanju standarda, kako stanovništva Požeško-slavonske županije tako i cijele Domovine Hrvatske.Uvjeren sam da ćemo na tome putu zajednički nastaviti raditi, provoditi te iste projekte, a sve u ime i na dobrobit stanovnika Požeško – slavonske županije.Zbog prethodno navedenoga, a ne želeći biti nikakav „uteg oko vrata“ mojoj stranci Hrvatskoj demokratskoj zajednici, danas ću podnijeti zahtjev mome temeljnom ogranku za istupanje iz stranke, dok se ne završi sudski proces koji se vodi protiv mene, a s namjerom i željom povratka u moju jedinu stranku Hrvatsku demokratsku zajednicu", rekao je Tomašević.No, kako se čini, ništa neće trebati zatražiti s obzirom na to da ga je stranka u međuvremenu bezuvjetno izbacila.