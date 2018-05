TRAGEDIJA NA KUBI Avion se srušio i eksplodirao, više od 100 mrtvih, objavljene snimke nesreće

Foto: Index. Twitter



AVION Boeing 737 kompanije Cubana de Aviacion srušio se odmah nakon polijetanja sa zračne luke Jose Marti International, objavila je kubanska televizija.



U avionu je u trenutku nesreće bilo 104 putnika i članova posade. Skoro svi su poginuli.

TIJEK DOGAĐAJA:

21:15 Kubanski mediji javljaju kako je potvrđeno da je stravičnu nesreću preživjelo samo troje ljudi. U avionu je u trenutku nesreće bilo 104 putnika i članova posade.

21:00 Kubanska televizija izvijestila je da je vrlo vjerojatno da su svi putnici i članovi posade poginuli, osim troje koji su u bolnici i u kritičnom stanju.



"Vijesti nisu obećavajuće, čini se da će broj mrtvih biti velik", citiraju lokalni mediji kubanske dužnosnike.

20:40 Zasad nema informacija o žrtvama, osim da je troje putnika spašeno iz olupine i da su u kritičnom stanju.

20:00 Avion je trebao letjeti prema kubanskom gradu Holguin.

Zrakoplov je pao u polje blizu zračne luke, javio je novinar AFP-a koji je vidio gust oblak dima u blizini zračne luke. Novi kubanski predsjednik Miguel Diaz-Canel koji je prošlog mjeseca zamijenio Raula Castra, odmah je došao na mjesto nesreće.



Cubana de Aviacion ranije tijekom godine već je imao nekoliko incidenata te je morao prizemljiti nekoliko svojih aviona. Uzrok današnjeg pada zasad nije poznat.

Report of a crash of a jet just after takeoff from Havana, #Cuba. #aviation https://t.co/ijK9O6uqAU — Steve Herman (@W7VOA) 18. svibnja 2018.

Plane crash in Cuba, American flight crashed shortly after take off 😟 #cuba #planecrash pic.twitter.com/W4IuiIaF1K — Matt Blakeley (@blakeley1990) 18. svibnja 2018.

#Breaking

Latest - plane involved was a cubana airlines. Plane was Boeing 737 carrying more than 100 passengers. But crashed after take off from Havana airport. #planecrash #havana #cuba pic.twitter.com/aVnDcHgE0m — Sameer Sawant (@imsameersawant) 18. svibnja 2018.



Uskoro opširnije...