TRAGEDIJA U DARUVARU Devetogodišnjeg dječaka autom je ubio maturant

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

DANAS je u Daruvaru u teškoj prometnoj nesreći smrtno stradao devetogodišnji dječak.



Nesreća se dogodila na križanju Podborske i Strme ulice.

Maturant upravljao autom koji je udario u dječaka

Automobil kojim je upravljao maturant daruvarske Tehničke škole udario je u dječaka koji se vozio na biciklu.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Dijete je preminulo na licu mjesta, a o nesretnom događaju na Facebooku se oglasila i ravnateljica Tehničke škole.



"S velikim žaljenjem obavještavam vas da se dogodila velika tragedija. Sve tri srednje škole u Daruvaru svake godine organiziraju program za maturante na zadnji dan nastave na sportskim terenima „Sokol“. Predviđeno trajanje bilo je od 8:00 do 13:00 sati prema programu koji su dobili svi razrednici i u kojem su navedene sve aktivnosti za učenike. Program je završio nešto prije 13 sati i stručne suradnice koje su cijelo vrijeme bile s učenicima i nastavnicima izvijestile su me da je sve prošlo u redu i da su se učenici razišli kućama. Oko 15:00 sati nazvala me stručna suradnica i javila da je naš učenik izazvao prometnu nezgodu sa smrtnim ishodom. Prestrašno i pretužno je to što se dogodilo i nemam riječi kojima bih iskazala tugu i žaljenje koje osjećaju svi učenici i zaposlenici Tehničke škole Daruvar. Iako sam svjesna da je gubitak nenadoknadiv, obitelji izražavam najiskreniju sućut", napisala je ravnateljica škole Sanja Klubička.