TRAGEDIJA U RIJECI Dva muškarca poginula na novogodišnjem kupanju

DANAS se na tradicionalnom novogodišnjem kupanju na riječkim Pećinama dogodila strašna tragedija.



Naime, dvojica sudionika ovogodišnjeg podnevnog kupanja na Pećinama su smrtno stradala.







Kako je Novom listu ispričao Josip Povrženić, jedan od organizatora tradicionalnog novogodišnjeg kupanja pred hotelom Jadran, nesreći je kumovalo jako jugo kao i siloviti valovi koje je donijelo.







"Upozoravali su nas iz hotela da ne idemo u more zbog vjetra, ali jugo je taman počelo slabjeti. Svejedno smo se dogovorili da zbog lošeg vremena nećemo plivati nego ćemo se samo skinuti i uhvatiti za ruke u krugu. No valovi su bili prejaki i došlo je do tragedije", ispričao je Povrženić.





Snimka Novog lista koja prikazuje uvjete koji su danas vladali na Pećinama



Kako je Indexu rečeno u Policijskoj upravi primorsko-goranskoj, policija je danas u 12:10 zaprimila dojavu da se u moru na području Pećina nalaze tijela dvaju muških osoba. Nakon što su izvučeni na kopno, nakon neuspješne reanimacije, utvrđena je smrt obaju muškaraca.





Žrtve tragedije su muškarci u dobi od 65 odnosno 66 godina s područja Rijeke, koji su sudjelovali u tradicionalnom novogodišnjem kupanju na Pećinama.U tragediji je lakše ozlijeđeno još nekoliko sudionika novogodišnjeg kupanja, ali točan broj osoba koje su zatražile liječničku pomoć još je uvijek nepoznat.Dino Škamo, voditelj smjene javne vatrogasne postaje Vežica, rekao je Novom listu da su uvjeti za spašavanje bili iznimno teški:"Bila je to kaotična situacija, jedna tradicija se pretvorila u tragediju. Dobili smo dojavu da se dvije osobe utapaju, međutim kada sam stigao zatekao sam hrpu ljudi na plaži i u vodi, a vidio sam i čovjeka kako pluta u moru. Obukao sam ronilačko odijelo i skočio, a pridružili su mi se moji kolege vatrogasci, ali spašavanje je bilo vrlo teško jer nas je jugo bacalo na sve strane. Jugo je pokazalo svu svoju ćud, bilo je teško jer se nismo imali za što uhvatiti", kazao je Škamo.U spašavanju je sudjelovalo 11 vatrogasaca i tri vatrogasna vozila javne vatrogasne postaje Vežica, a u akciji spašavanja ozlijeđena su i dva vatrogasca.Novogodišnje kupanje na Pećinama ove je godine organizirano četvrti put zaredom.