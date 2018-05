Trogirski vijećnici htjeli novi čiovski most nazvati po braniteljima pa shvatili da se stari zove po JNA

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

NOVI čiovski most koji spaja Trogir i otok Čiovo trebao bi biti potpuno gotov za mjesec dana, nakon što je na njemu postavljen posljednji čelični rasponski segment.



No pojavio se novi problem.



Kako piše Trogirski portal, na sjednici gradskog vijeća HDZ-ovac Ivica Baturina, ujedno predsjednik trogirske Hvidre, podsjetio je na inicijativu te udruge od prije dvije godine da se novi most nazove Most hrvatskih branitelja.



Predsjednik Vijeća Ante Piteša (nezavisni) kazao je kako se na tome ne bi trebala lomiti politička koplja, a potom je uslijedio pravi šok.Tonči Barada, vijećnik iz redova HSU-a, izjavio je naime kako u službenim izjavama stoji da se postojeći most izgrađen 1964. godine zove Most JNA.Na to je podivljao Marko Hrsto iz HDZ-a koji je rekao da je to neshvatljivo i da Vijeće taj naziv mora hitno ukinuti. Pridružio mu se i Dubravko Škokić iz SDP-a koji je komentirao može vjerovati da se nitko u proteklih dvadeset osam godina samostalne hrvatske države toga nije sjetio.

Tako će na dnevnom redu osim davanja imena novom mostu, vjerojatno biti i preimenovanje starog mosta koji od 1964. godine nosi ime po JNA, što je šokiralo trogirske vijećnike.