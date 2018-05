Trogodišnjaka iz vrtića dali pogrešnoj baki, ona nije prepoznala da doma vodi tuđe dijete

Ilustracija: Sanjin Strukic/PIXSELL



KAKO javlja portal ePodravina, danas se u vrtiću Košutica u Ferdinandovcu kraj Đurđevca dogodila nevjerojatna situacija.



Naime, kako je redakciji portala ispričala majka dječaka, ona je poslije posla došla po svog trogodišnjeg sina koji ide u jaslice.

Međutim, odgojiteljica koja je ujedno i ravnateljica vrtića, rekla joj je da ga je pokupila baka.



"Bilo mi je to malo neobično, no otišla sam kući i pitala svekrvu je li ga pokupila u vrtiću, a ona meni da nije. Srce mi je stalo, mislila sam da su ga ukrali, da ga više nikad neću vidjeti, odmah smo nazvali policiju", rekla im je majka djeteta.



Baka zabunom odvela tuđe dijete



Ona je potom u vrtić otišla sa šogoricom i pretraživala dječje ormariće da vidi čije cipele nedostaju.



"Bila sam u šoku, nije mi bilo jasno što se dogodilo dok me ravnateljica uvjeravala da je dijete kod kuće s bakom, a nije bilo. Cipele mojeg sina bile su u ormariću, a patike od jednog mališana, koji je još bio u vrtiću, su nedostajale. Tada smo shvatili da bi to moglo biti to", rekla je.



Potom su iz vrtića nazvali majku djeteta koje je bilo u vrtiću, a čijih tenisica nije bilo u ormariću.

Majka tog djeteta je nazvala baku koja je tada shvatila da dijete koje je dovela kući ipak nije njeno unuče.



"Ne znam kako je to moguće. Ta je baka rekla da je dijete plakalo i nije joj bilo jasno zašto stalno plače, a zbog toga mu nije dobro pogledala lice. Tek kad smo nazvali, shvatila je da je to moj sin, a ne njen unuk", rekla je majka dječaka koji je bio odveden iz vrtića.



"Zamislite što nam je sve prošlo kroz glavu"



Baka koja je odvela dječaka koji nije njen unuk vratila ga je njegovoj obitelji.



"Zamislite što nam je sve prošlo kroz glavu, da dođete po dijete, a njega nema dok vas netko uvjerava da je kod kuće. Grozno! Sreća da smo ga našli, iako nam baš nije jasno kako baka nije vidjela da to nije njen unuk. Ne daj Bože nikome", rekla je dječakova majka.



Redakcija portala je kontaktirala i vrtić za komentar, ali ravnateljice nije bilo na poslu, a gospođa koja im se javila nije bila upućena u slučaj. Kontaktirali su i policiju, a policijski glasnogovornik Dražen Laljek rekao je kako su primili dojavu o navedenom slučaju zamjene djeteta.



"Srećom slučaj je ubrzo riješen, došlo je do zabune i tu nema elemenata kaznenog djela ni prekršaja", rekao je za portal ePodravina.