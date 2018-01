Trojica Srba optuženi jer nisu spriječili ubojstva hrvatskih civila na području Ličkog Osika i Široke Kule

Screenshot: YouTube (Lički Osik)

ŽUPANIJSKO državno odvjetništvo (ŽDO) u Rijeci podignulo je optužnicu protiv trojice državljana Srbije u dobi od 69, 53 i 51 godinu zato što u listopadu 1991. na području Ličkog Osika, Široke Kule i okolice, kao zapovjednici Teritorijalne obrane i policije, nisu spriječili ubojstva civila hrvatske nacionalnosti.



Riječki ŽDO optužio je trojicu da su od 13. do 17. listopada 1991. počinili kažnjiva djela protiv čovječnosti i ratni zločin protiv civila. Optuženi su zapovjednik Teritorijalne obrane (TO) Teslingrada, kako je na teritoriju samoproglašene SAO Krajine prozvan Lički Osik, komandant i njegov zamjenik Odjeljenja milicije (OM) Teslingrada. Njih se tereti da su, s obzirom na zapovjedne dužnosti, "bili zaduženi za primjenu ratnih i humanitarnih propisa međunarodnog prava o sigurnosti građanskih osoba tijekom oružanih sukoba".



No, iako su znali da pripadnici njihovih postrojba ubijaju preostalo civilno stanovništvo hrvatske nacionalnosti, nisu poduzeli ništa da to spriječe te da se počinitelji ubojstava otkriju i kazne, nego su dopustili da njima podređeni nastave s ubojstvima, priopćio je ŽDO.Na taj su način zasad nepoznati pripadnici TO i OM Teslingrada vatrenim oružjem ubili 22 civila u Širokoj Kuli i u Bukovcu Perušićkom, stoji u priopćenju.