Tromblon je ispao naivan, nitko mu nije rekao da veterani šute kad je HDZ na vlasti

IZGLEDA da Petru Janjiću Tromblonu nitko od kolega iz vodećih veteranskih udruga nije otkrio aksiom njihova djelovanja, a to je da su svi oni na daljinskom upravljaču HDZ-a i da taj daljinski upravljač radi na jako skupe baterije, koje se plaćaju milijardama iz državnog proračuna.



Koliko idealistički priprosto, toliko i po demokratski poredak prijeteće, dotični je nedavno u otvorenom pismu zaprijetio premijeru Andreju Plenkoviću kako će u svoje ruke preuzeti rješavanje diplomatskog spora sa Slovenijom oko razgraničenja u Piranskom zaljevu, najavljujući isprva mornaričku akciju s brojnim plovilima koja bi u povijesti mogla postati zapamćena kao hrvatski Dunkirk.



Tromblon - zar nije pomalo čudno kada se odrasli čovjek tako sam predstavlja u javnosti? - se naravno nije imao namjeru povlačiti kao Britanci pred nacistima, nego s flotom kajaka, čamaca, barki, gumenjaka, jedrilica, pedalina i raznih drugih plovila doploviti do sredine Piranskog zaljeva i jednom zauvijek poraziti te bezobrazne "Zlovence". Postavio je svoj ultimatum, odredio rok, Plenkoviću rekao da ga podržava i ministar branitelja Tomo Medved, a onda se u situaciju uključila hrvatska realnost i Tromblona podsjetila da veteranske udruge u RH ne rade ništa ako im to nije namignuo, odobrio ili naredio HDZ.



Novi Zakon o braniteljima kao da su pisali pijani milijarderi



Jer to je trajna tekovina Imovinskog rata, onoga koji se vodio paralelno dok je trajao Domovinski, ali nije završen mirnom reintegracijom istočne Slavonije i Baranje nego traje i danas, sada u novoj verziji koja se zove Proračunski rat. U Proračunskom ratu se privilegirani dio veterana Domovinskog rata bori za što veći dio proračunskog kolača, a HDZ da bude vječno na vlasti, što je spreman platiti i milijardama kuna kojima se kupuje vjernost glasačke mašinerije, među kojom istaknutu poziciju imaju veteranske udruge. Uostalom, na to je još jednom podsjetio i novi zakon koji je pripremilo Medvedovo ministarstvo, tijekom izrade kojega se tjednima jelo i pilo u jednom zagrebačkom hotelu na račun države (šifra: radna skupina), pa ne čudi da je sve rezultiralo zakonom koji kao da su pisali pijani milijarderi, a ne ljudi koji žive u posve osiromašenoj zemlji koja je po svim ekonomskim parametrima na začelju Europske unije.



Neupućeni Petar Janjić je postavljajući svoj ultimatum Plenkoviću valjda zaboravio da na vlasti više nije SDP nego HDZ, što znači da nema “spontanog” šatorašenja, nema “spontanog” iznošenja plinskih boca na ceste i blokiranja prometa, nema višemjesečnih nelegalnih prosvjeda, nema stvaranja atmosfere državnog udara. Ne, to veteranske udruge rade samo u onim rijetkim godinama kada HDZ nije na vlasti; ostalih godina se iza zatvorenih vrata s HDZ-ovom vladom lijepo i bratski dogovara koliko će dobiti novaca koje je država skupila od hrvatskih poreznih obveznika.



Pa nisu Đakić, Glogoški i ekipa džabe sudjelovali u Domovinskom ratu, oni očekuju da im se to svake godine nadoknadi u Proračunskom ratu koji HDZ i veteranske udruge iznimno uspješno vode protiv hrvatskih građana. U Proračunskom ratu njihove su zajedničke pobjede tako nadmoćne i veličanstvene da nema niti jedne bitke Domovinskog rata koja bi se s time mogla usporediti, pa čak ni Oluja.Taj do propasti cijele RH trajni udruženi proračunski pothvat HDZ-a i veteranskih udruga potvrdio je novi Zakon o braniteljima, samo jadnog Tromblona nitko nije obavijestio. Stoga i ne čudi da je kroz nekoliko dana na tragikomičan način reterirao od prvotnih prijetnji, a onda i odustao od svega što je najavio, žaleći se medijima da je izigran i ostavljen na cjedilu. Ispao je doista smiješan u svojoj priprostoj naivnosti i brzopletosti, ali je ipak odigrao društveno pozitivnu ulogu jer je još jednom podsjetio da veteranske udruge skaču samo kada im HDZ kaže “hop”.U svemu tome je Tromblon propustio riješiti i problem barem jednog od četiri kredita koje otplaćuje, na što se također požalio medijima. Da je odigrao pametnije, da je znao dogovoriti se iza zatvorenih vrata, da nije pisao otvorena pisma, davao izjave u medijima i blamirao velikog vođu Plenkovića, našao bi ministar Medved načina da mu zatvori bar jedno zaduženje, a mi bismo o tome čitali par godina kasnije u nalazu Državne revizije. Takav je rasplet u suštini bio i očekivan, jer Tromblon je usred HDZ-ove vladavine naumio raširiti šator nasred Piranskog zaljeva, pa je, posve logično, u skladu sa zakonima fizike i običajima HDZ-ove vlasti, potonuo ispod površine.No, sada je valjda i on naučio - prijetnje i ultimatumi te vrste se samo rade kad je na vlasti SDP. Kad je na vlasti HDZ, onda se zajednički bori u novoj rundi Proračunskog rata u kojem ratni plijen nikada ne izostaje. Samo treba svoje ratne ideale prodati za milijarde koje država otima ostalim sugrađanima. Jest beskrajno parazitski i ljigavo, ali isplati se.

