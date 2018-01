Tromblon tvrdi da Medved podržava ultimatum Plenkoviću. Sad se o tome oglasio i Medved

Foto: Patrik Macek/PIXSELL, FAH

RATNI veteran Petar Janjić Tromblon uputio je pismo premijeru Andreju Plenkoviću zbog eskalacije spora sa Slovenijom u Savudrijskoj vali.

Janjićevo pismo objavljeno je u srijedu navečer na više ekstremno desnih portala, a u njemu se premijeru Plenkoviću postavlja ultimatum koji glasi: ima 72 sata da riješi problem sa Slovenijom ili će to napraviti oni. Danas je Tromblon produžio taj rok za još dva dana, na ponedjeljak.



Tromblon prijeti da će organizirati 100 ribarskih brodova i brodica ratnih veterana koji će "zaštititi hrvatsku morsku državnu granicu sa Slovenijom od nezakonitog upada tuđe policije u hrvatske teritorijalne vode".



Tromblon se u svom pismu poziva i na vođu šatoraškog krila HDZ-a, Tomu Medveda, koji je svojim akcijama i retorikom ratne veterane punio agresijom i nacionalizmom kad ih je koristio da dovede HDZ na vlast. "Ne koristite se u ovoj akciji s ministrom Medvedom (kao tampon zonom), jer on isto misli po ovom pitanju kao i mi. Ma, bar to sigurno znate", stoji u Janjićevom ultimatumu Plenkoviću.

Dva dana nakon ultimatuma napokon se javio i spomenuti ministar Tomo Medved.Za N1 su iz ministarstva kazali kako je ministru Tromblonov pristup neprihvatljiv."Ministarstvo hrvatskih branitelja ima puno povjerenje u predsjednika Vlade Republike Hrvatske koji otvoreno granično pitanje s Republikom Slovenijom rješava na razborit i miran način, sukladno međunarodnom pravu i vodeći računa o hrvatskim interesima, kao i u Ministarstvo vanjskih i europskih poslova koje putem diplomatskih predstavništva traži konstruktivna i obostrano prihvatljiva rješenja.Drugačije pristupe, koji bi mogli dovesti do napetosti između Republike Hrvatske i Republike Slovenije, smatramo neprihvatljivima", odgovor je ministarstva.