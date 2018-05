Trump: Dok sam ja predsjednik, Amerikanci će imati pravo na nošenje oružja

Foto: Hina

PREDSJEDNIK Donald Trump pružio je bezuvjetnu potporu moćnom američkom oružnom lobiju, NRA-i, obećavši da će braniti pravo Amerikanaca na posjedovanje oružja, samo šest tjedana nakon najvećeg skupa u povijesti Sjedinjenih Država na kojemu se tražilo pooštravanje kontrole.



"Ova se administracija bori za obranu drugog amandmana (ustava) i mi ćemo ga obraniti", rekao je na godišnjoj konvenciji Nacionalnog udruženja za oružje (NRA) u teksaškom gradu Dallasu.



Taj amandman iz 1791. po kojemu Amerikanci imaju pravo na nošenje vatrenog oružja, "na meti je napada, ali on nikada neće biti doveden u pitanje sve dok sam ja predsjednik", istaknuo je Trump.



"Manje mrtvih"



Ustvrdio je da bi u napadima 13. studenog u Parizu bilo manje mrtvih da su žrtve imale oružje.



"U Parizu nitko nema oružje i svi se sjećamo 130 ubijenih i velikog broja teško, teško ranjenih", rekao je u govoru na konvenciji.



"Te je ljude okrutno ubila manja skupina terorista koji su imali oružje. Imali su vremena i ubijali ih jednog po jednog. Bilo je 'bum' ovdje, 'bum' ondje", rekao je predsjednik pokazujući rukom kretnju džihadista koji puca u žrtve.



"No da je neki zaposlenik ili gost imao oružje, ili da je netko od vas iz pratnje bio ondje s oružjem uperenim u suprotnom smjeru, teroristi bi pobjegli ili bi bili ustrijeljeni i to bi bila potpuno druga priča", istaknuo je.





Usto se narugao zahtjevima za zabranu oružja rekavši da bi onda trebalo "zabraniti sve kamione, kombije i automobile" jer se i oni koriste u napadima.Ovo je četvrtu godinu zaredom da Donald Trump sudjeluje na konvenciji NRA-e na kojoj se očekivalo 80.000 ljudi. Konvencija se ove godine održava u prilikama kada se čuju kritike na račun proizvođača oružja i sve veće uporabe jurišnih pušaka u zemlji, nakon pokolja u srednjoj školi na Floridi u kojemu je 14. veljače ubijeno 17 osoba.Na prosvjednom skupu Hod za naše živote održanom 24. ožujka u SAD-u i izvan zemlje na kojemu se tražilo pooštravanje zakona o vatrenom oružju, okupilo se više od milijun ljudi.No unatoč mobilizaciji, donošenje zakona o oružju u Kongresu se nije pomaklo s mrtve točke jer mu se protivi republikanska većina.Lobi koji brani pravo na nošenje oružja ima oko 5 milijuna članova, dobrim je dijelom odgovoran za takvo stanje jer je kultura nošenja oružja veoma ukorijenjena u američkom društvu. NRA financijski i politički utječe na politiku na lokalnoj i na nacionalnoj razini.NRA je pružala bezuvjetnu potporu Donaldu Trumpu u predizbornoj kampanji. Potonji joj je to uzvratio ističući: "Nema većeg poklonika drugog amandmana i NRA-e od mene".Zanimljivo je da je oružje bilo zabranjeno na godišnjem skupu u petak zbog dolaska Donalda Trumpa, što je naredila tajna služba, elitna policija zadužena za zaštitu istaknutih osoba.