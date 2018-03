Trump i bivši potpredsjednik SAD-a Biden prijete jedan drugome batinama

Screenshot: CNN/MSNBC

PREDSJEDNIK SAD-a Donald Trump odgovorio je istim,ako ne i gorim riječima bivšem potpredsjedniku Joeu Bidenu koji je rekao da bi ga “dobro namlatio” da su bili skupa u srednjoj školi.



Biden je ovaj komentar dao na okupljanju studentskih demokrata na Sveučilištu u Miamiju, osvrčući se na Trumpove vulgarne i razvratne komentare o ženama poput one da ih “voli hvatati za pičku” čim ih upozna i da mu “dopuste sve” jer je slavan. “Pitali su me bih li htio raspravljati s ovim gospodinom, i rekao sam ne. Rekao sam, ‘da smo u srednjoj školi, odveo bih ga iza gimnastičke dvorane i dobro ga namlatio.

Trump: Biden bi brzo pao plačući

Biden se osvrnuo i na Trumpovu izliku da se radilo o “zafrkanciji iz svlačionice”. “Bio sam u svlačionicama cijeli svoj život. Prilično sam dobar sportaš. Bilo koji tip koji govori na takav način obično je najdeblji, najružniji kujin sin u sobi”, bio je bez dlake na jeziku Biden.



A Trump mu, naravno, nije ostao dužan. Odgovorio mu je na svojoj omiljenoj platformi za obračunavanje sa svojim sve brojnijim protivnicima: Twitteru. U tvitu koji, mora se priznati, više priliči srednjoškolcu koji se pokušava dokazati nego predsjedniku SAD-a i 71-godišnjem milijarderu, Trump je odgovorio: “Ludi Joe Biden pokušava glumiti opasnog tipa. Ustvari je slab, i mentalno i fizički, a svejedno mi prijeti, već drugi put, fizičkim napadom. Ne poznaje me, ali pao bi brzo i jako, plačući sve vrijeme. Ne prijeti ljudima Joe!”

Crazy Joe Biden is trying to act like a tough guy. Actually, he is weak, both mentally and physically, and yet he threatens me, for the second time, with physical assault. He doesn’t know me, but he would go down fast and hard, crying all the way. Don’t threaten people Joe!