Trump kaže da će se sastanak s Kimom održati: "Ako se sastanak održi, onda će se održati"

AMERIČKI predsjednik Donald Trump distancirao se u četvrtak od komentara svojeg savjetnika za nacionalnu sigurnost zbog kojih je Sjeverna Koreja počela dovoditi u pitanje planirani summit i ustvrdio da će se sastanak s Kim Jong-unom, koliko on zna, održati kako je i planirano.



"Sjeverna Koreja zapravo razgovara s nama o satnici i svemu drugome kao da se ništa nije dogodilo", rekao je Trump novinarima u Ovalnom uredu tijekom fotografiranja s glavnim tajnikom NATO-a Jensom Stoltenbergom.



Trump je kazao da ne planira tzv. "libijski model" kako bi se postigla denuklearizacija Sjeverne Koreje.



Njegov savjetnik za nacionalnu sigurnost Joh Bolton spomenuo je u nedjelju libijski model, potaknuvši Sjevernu Koreju da zaprijeti da će otkazati summit.



Rekao je da će plan koji razmatra zaštititi Kima. "On će biti ondje, on će voditi zemlju, njegova zemlja će biti jako bogata", rekao je Trump.



"Libijski model je bio bitno drugačiji. Desetkovali smo tu zemlju", rekao je.



Naglasio je da će libijski model biti u igri samo ako se sa Sjevernom Korejom ne bude moglo postići dogovor.





"Ne možemo dopustiti toj zemlji da ima atomske bombe. Jednostavno to ne možemo dopustiti", rekao je.Ako se sastanak održi, onda "će se održati", a ako ne, SAD će prijeći na nešto drugo, kazao je.Glasnogovornica Bijele kuće potvrdila je nešto ranije da se nastavljaju pripreme za summit s Kim Jong-unom 12. lipnja u Singapuru unatoč sjevernokorejskim prijetnjama da će odustati od summita ako SAD bude inzistirao da se odrekne svojeg nuklearnog programa."Ništa se nije promijenilo u vezi našeg cilja", rekla je glasnogovornica Bijele kuće Sarah Sanders. "To je bio poziv Sjeverne Koreje koji smo mi prihvatili i nastavljamo s pripremama", kazala je.Pentagon je pak poručio da ne razmatra smanjivanje budućih vojnih vježbi s Južnom Korejom koje ljute Sjevernu Koreju."O tome se ne razgovara", kazala je glasnogovornica Pentagona Dana White.